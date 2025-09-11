India-US Acuerdo First Trench Probablemente para noviembre dice Piyush Goyal







Ministro de la Unión Piyush goyaL el jueves indicó que el primer tramo del acuerdo con los Estados Unidos en un acuerdo comercial debería finalizarse en noviembre de 2025.

Hablando en una conferencia de prensa en Patna, dijo: «En febrero de 2025, el primer ministro Narendra Modi y el presidente Trump juntos nos instruyeron que los ministros de ambas partes deberían llegar a un buen acuerdo para noviembre de 2025. La primera parte de ese acuerdo, el primer tramo, debe finalizarse en noviembre de 2025, y desde marzo, las discusiones se han ido en esta materia muy seriamente en un ambiente muy bueno, se están finalizando, y con las secuencias, y con las discusiones, y con la satisfacción, las discusiones.

Antes, nosotros Presidente Trump En una publicación sobre la verdad, el social había indicado que había un deshielo en el tirón de la guerra sobre los aranceles impuestos a la India, diciendo que los dos países continúan negociaciones para abordar las barreras comerciales.

«Me complace anunciar que India y los Estados Unidos de América continúan negociaciones para abordar las barreras comerciales entre nuestras dos naciones. Espero hablar con mi muy buen amigo, el primer ministro Modi, en las próximas semanas. ¡Estoy seguro de que no habrá dificultades para llegar a una conclusión exitosa para nuestros dos grandes países!» Publicó.

El comentario de Trump se produjo días después de que llamó a los lazos de India-Estados Unidos como una «relación muy especial» y afirmó que él y Maneras de PM Siempre serían amigos, afirmando que no hay «nada de qué preocuparse».

El primer ministro Narendra Modi respaldó los comentarios del presidente de los Estados Unidos diciendo que las conversaciones comerciales entre India y Estados Unidos ayudarían a «desbloquear el potencial ilimitado» de la asociación, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiera abordar las «barreras comerciales» entre las dos naciones.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi dijo: «India y los Estados Unidos son amigos cercanos y socios naturales. Estoy seguro de que nuestras negociaciones comerciales allanarán el camino para desbloquear el potencial ilimitado de la asociación India-Estados Unidos. Nuestros equipos están trabajando para concluir estas discusiones lo antes posible. También estoy ansioso por hablar con el presidente Trump.

Nueva Delhi enfrenta incertidumbres globales debido a las mayores tensiones económicas después de la imposición de los Estados Unidos de una tarifa del 50 por ciento sobre las importaciones indias, incluido un 25 por ciento adicional debido a su compra de ruso El petróleo crudo, que, según Washington, alimenta los esfuerzos de Moscú en su conflicto con Ucrania.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente