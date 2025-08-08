





India es un socio estratégico con el que Estados Unidos se involucra en un diálogo «completo y franco», y presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha sido muy claro con Nueva Delhi sobre sus preocupaciones sobre su compra de un desequilibrio de petróleo y comercio ruso con Washington, dijo un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, informó la agencia de noticias PTI.

«Lo que puedo decir en términos de la India es que el presidente ha sido muy claro en términos de las preocupaciones que tiene con respecto al desequilibrio comercial, con respecto a las preocupaciones que tiene cuando se trata de la compra del petróleo ruso. Lo ha visto tomar medidas directamente sobre eso», dijo el vicepresidente subdirector del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Tommy Pigott en un informe de prensa el jueves, informó PTI.

Estaba respondiendo a una pregunta sobre el primer ministro Narendra Modi`s Visita a China para la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai del 31 de agosto al 1 de septiembre, su primera visita al país en siete años.

«India es un socio estratégico con el que participamos en un diálogo completo y franco. Eso continuará», dijo Pigott, y agregó que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también ha hablado al respecto, informó PTI.

«Como cualquier cosa en la política exterior, no va a alinear el 100 por ciento del tiempo en todo. Pero está muy claro. El presidente ha sido claro sobre las preocupaciones que tiene con el desequilibrio comercial, las preocupaciones que tiene con India comprando petróleo ruso. Ha tomado medidas «, dijo Pigott.

En respuesta a otra pregunta sobre si existe preocupación por un empeoramiento general en la relación de Estados Unidos con la India y el potencial de que Delhi se vuelva más hacia China, Pigott enfatizó que esto se trata de un «diálogo honesto, completo y franco» sobre las preocupaciones reales que esta administración tiene, que el presidente ha esbozado muy claramente y ha estado abordando sus acciones, informó PTI.

«Abordar esas preocupaciones es importante. Eso es parte de lo que significa tener un diálogo franco«, dijo.

«En última instancia, se trata de un diálogo franco y completo, y eso es lo que significa avanzar en los intereses estadounidenses. Eso es lo que significa tener un diálogo diplomático completo con los socios para abordar las preocupaciones que necesitamos ver», dijo.

(Con entradas de PTI)





