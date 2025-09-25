India Test Fires Agni Prime Missile de la plataforma móvil con base ferroviaria







India ha probado con éxito el Misil agni-pred Con un rango de 2,000 km de un sistema de lanza móvil basado en ferrocarril, lo que demuestra su capacidad para implementar el misil en todo el país.

Un día después de que se probara el misil de próxima generación, el Ministro de Defensa, Rajnath Singh, dijo el jueves que puso a India en el grupo de naciones selectas que tienen la capacidad de lanzar un sistema de armas de este tipo de la red ferroviaria.

El Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), en colaboración con el Comando de las Fuerzas Estratégicas (SFC), llevó a cabo el lanzamiento «exitoso» del misil Agni-Prime de rango intermedio en un escenario operativo completo el miércoles, dijo el Ministerio de Defensa.

No ha revelado la ubicación de la prueba del sistema de armas.

El lanzamiento del «primer de su tipo» llevado a cabo desde un lanzador móvil especialmente diseñado tiene la capacidad de moverse en una red ferroviaria sin ninguna condición previa, y permite a los usuarios tener movilidad y lanzamiento de campo a través de un tiempo de reacción corto, dijo Singh.

«Esta exitosa prueba de vuelo ha puesto a India en el grupo de naciones selectas que tienen capacidades que han desarrollado un sistema de lanzamiento de Canisterado desde la red ferroviaria Move», dijo en X.

India ha llevado a cabo el exitoso lanzamiento del misil Agni-Prime de rango intermedio desde un sistema de lanzadores móvil basado en ferrocarril. Este misil de próxima generación está diseñado para cubrir un rango de hasta 2000 km y está equipado con varias características avanzadas. El primer lanzamiento de su tipo … pic.twitter.com/00gpgsnoee – Rajnath Singh (@rajnathsingh) 25 de septiembre de 2025

El ministerio Dicho el misil está equipado con todas las características de capacidad de lanzamiento independientes, incluidos los sistemas de comunicación de última generación y los mecanismos de protección.

«La trayectoria de misiles fue rastreada por varias estaciones terrestres y fue un lanzamiento de libros de texto que se reunió con todos los objetivos de la misión. Este lanzamiento exitoso permitirá la inducción futurista de sistemas basados ​​en ferrocarril en los servicios», dijo.

El lanzamiento fue presenciado por científicos principales del DRDO y oficiales de Comando de fuerzas estratégicas.

La variante «Road Mobile» de Agni-Prime ya ha sido incluida en los servicios después de una serie de exitosas pruebas de vuelo.

La prueba de prueba del misil se produjo más de cuatro meses después del conflicto militar de cuatro días entre India y Pakistán.

Más temprano el martes, Rajnath Singh destacó que la visión de la India de Aatmanirbhar Bharat no era simplemente fabricar para sus propias necesidades, sino desarrollar capacidades que permitan a India convertirse en una fuente creíble de tecnología avanzada y productos de alta calidad para el mundo.

Singh y su homólogo marroquí Abdelatif Loudyi inaugurado conjuntamente Tata Advanced Systems Limited`s (TASL) Instalación de fabricación de defensa de última generación en Berrechid, Marruecos, el martes. Rajnath Singh describió la ocasión como un momento histórico en la asociación estratégica en evolución entre India y Marruecos.

(Con insumos de agencias)









