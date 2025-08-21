India-Sri Lanka Ejercicio naval Slinex-25 concluye







La duodécima edición del India-Sri Lanka Ejercicio naval, Slinex-25, concluyó en Colombo, dijo el jueves un comunicado oficial.

La edición vio la participación de los barcos navales indios Ins Jyoti e Ins Rana de la flota oriental y los barcos navales de Sri Lanka Slns Gajabahu y Slns Vijayabahu (ambos avanzan en las patrullas en alta mar).

Según la declaración, al llegar al puerto de Colombo, los oficiales al mando de los barcos indios se reunieron con el almirante Chandima Silva, comandante del área naval occidental. Discutieron formas de impulsar la cooperación naval e intercambiaron las mejores prácticas. Los oficiales también rindieron homenaje en el Memorial de la Fuerza de Paz de Paz de India (IPKF) para honrar a los soldados indios que perdieron la vida durante las misiones de mantenimiento de la paz en Sri Lanka entre 1987 y 1990.

Como parte de la visita, los barcos de la Marina India se abrieron al público. Los visitantes incluyeron oficiales de la Armada de Sri Lanka, funcionarios gubernamentales, estudiantes y miembros de la comunidad india en Sri Lanka.

«La iniciativa ofreció una oportunidad única para mostrar las capacidades operativas, los avances tecnológicos y las ricas tradiciones navales del Marina india«, dijo la declaración, y agregó que la iniciativa sirvió para profundizar la comprensión mutua, promover la diplomacia marítima y fortalecer las conexiones de personas a personas entre India y Sri Lanka.

Dijo que el ejercicio se realizó en dos fases, la fase del puerto en Colombo del 14 al 16 de agosto de 2025 y la fase del mar del 17 al 18 de agosto.

Las actividades realizadas durante la fase del puerto incluyeron interacciones profesionales, intercambio de mejores prácticas, capacitación recíproca en extinción de incendios, control de daños, operaciones de aviación y asistencia humanitaria y socorro en desastres (HADR), competencias deportivas amigables y una conferencia de pre-vela.

La fase marina vio la ejecución exitosa de una amplia gama de avanzados ejercicios navales Eso incluyó ejercicios conjuntos, series de disparo de artillería, protocolos de comunicación, navegación, así como evoluciones de marinería, búsqueda de tablas de tablero (VBSS) y combustible.

«Estas operaciones meticulosamente planificadas mejoran significativamente la interoperabilidad, refuerza las capacidades tácticas y reafirma el compromiso compartido de garantizar la seguridad y la estabilidad marítima», dijo el jueves el comunicado oficial.

El despliegue de barcos navales indios a Sri Lanka sirvió como otro capítulo en la creciente asociación marítima de India-Sri Lanka, dijo.





