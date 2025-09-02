India-singapur a Ink Five PACTS durante la visita de PM Wong







Se firmarán cinco acuerdos que proporcionan vínculos en sectores como el envío, la aviación civil y el espacio entre la India y Singapur Durante el viaje de tres días del primer ministro de Singapur, Lawrence Wong a Nueva Delhi, a partir del martes.

Fuentes autorizadas dijeron que el enfoque general de la primera visita de Wong a la India como primer ministro será explorar más formas de ampliar la participación económica bidireccional basada en las complementaridades fundamentales entre las dos partes.

El primer ministro Narendra Modi y Wong están preparados para inaugurar prácticamente una terminal de contenedores en Maharashtra el jueves. La Autoridad del Puerto de Singapur (PSA International) ha invertido más de USD mil millones en el proyecto.

Se espera que los dos líderes dediquen el proyecto portuario después de sus amplias conversaciones.

Singapur es una fuente clave de inversión en India con su inversión acumulativa desde 2014 que alcanza la friolera de USD 175 mil millones que incluyó USD 60 mil millones en el período posterior al covel, según los datos oficiales.

«Singapur es un socio importante para la India, incluso en nuestra política de ‘acto este'», la Ministerio de Asuntos Externos (MEA) Dicho el martes, anunciando el viaje de Wong.

Dijo que la visita de Wong, que coincide con el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas de la India-Singapur, «reafirma» el compromiso continuo de los dos países para fortalecer aún más su asociación estratégica integral.

«La visita brindará una oportunidad para que ambos ministros primeros revisen nuestra cooperación robusta y multifacética y que establezcan el camino para una colaboración futura», dijo.

El MEA dijo que los dos primeros ministros también se involucrarán en cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo.

Wong estará acompañado por su cónyuge y una delegación de alto nivel, incluidos ministros del gabinete y altos funcionarios.

Ministro de asuntos externos S Jaishankar Y varios otros ministros de la Unión están programados para llamar al PM Wong. Las relaciones con la India-singapur se elevaron a una asociación estratégica integral durante la visita del primer ministro Modi a ese país en septiembre del año pasado.

Las dos partes están analizando la posibilidad de exportar energía solar desde India a Singapur a través de un cable submarino que también podría usarse para la conectividad de datos, dijeron las fuentes.

Un estudio de viabilidad realizado en el proyecto propuesto indicó algún desafío para la colocación del cable en vista de la trinchera de Andaman.

Como parte de la propuesta de conectividad de datos, las dos partes han creado una «caja de arena» de datos financieros en Gift City en Gujarat, dijeron las fuentes.

La exportación de amoníaco verde e hidrógeno verde desde la India hasta Singapur es otra propuesta que están viendo las dos partes.

Antes de la visita de Wong, la Mesa Redonda Ministerial India-Singapur (ISMR) hizo los preparativos para el viaje. ISMR tuvo lugar en Nueva Delhi el 13 de agosto.

Jaishankar, ministro de comercio Piyush goyalLa ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, y el ministro de Electrónica y Tecnología de la Información, Ashwini Vaishnaw, realizaron las conversaciones de ISMR con seis ministros de Singapur.

La delegación de Singapur fue dirigida por el viceprimer ministro y ministro de comercio e industria Gan Kim Yong y compuesto por el Ministro de Seguridad Nacional y Asuntos del Interior, K Shanmugam, ministro de Asuntos Exteriores, Vivian Balakrishnan, Ministro de Desarrollo Digital e Información Josephine, Ministro de Manpower Tan See Leng y Ministro de Actación por el Transporte Jeffrey Siow.





