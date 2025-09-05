India se enfoca en construir una red de carreteras más segura y resistente, dice el informe







India se está centrando en construir un más seguro y resistente camino Red al aprovechar las plataformas de tecnología basadas en datos, como la base de datos integrada de accidentes de carretera (IRAD), según un informe publicado por FICCI y Crisil.

El informe señaló que un paso significativo en esta dirección ha sido el desarrollo de IRAD por el Centro Nacional de Informática (NIC).

Implementado en todo el país, sirve como una plataforma digital centralizada que facilita la recopilación y el análisis de datos de accidentes en tiempo real.

La plataforma se ha implementado en los 36 estados y territorios sindicales, lo que permite integrar las entradas de múltiples partes interesadas.

Señaló: «India está dando un gran salto hacia una seguridad vial con tecnología impulsada por datos ecosistema en India, fomentando caminos más seguros para todos «.

El informe mencionó que a través de este enfoque basado en datos, IRAD permite intervenciones basadas en evidencia, identificación de puntos negros, mejora de las áreas propensas a accidentes, el procesamiento de reclamos de seguros simplificados y la provisión de tratamiento sin efectivo para las víctimas de accidentes.

El informe destacó que tales iniciativas están ayudando a India a fomentar un ecosistema de seguridad vial habilitado para la tecnología que beneficia a todos los usuarios de la carretera.

Además, destacó ese estado gobiernos Tener una oportunidad significativa para mejorar la seguridad vial mediante el desarrollo de planes integrales de acción de seguridad vial (RSAP).

Estos planes actuarían como hojas de ruta estratégicas para priorizar las mejoras de seguridad al tiempo que permiten a los estados acceder a fondos dedicados.

El informe también recomendó que al respaldar las decisiones de inversión con evidencia clara, los estados puedan involucrar a las partes interesadas de manera efectiva y garantizar intervenciones específicas.

Dijo: «Los gobiernos estatales tienen una oportunidad significativa para mejorar la seguridad vial mediante el desarrollo de un plan integral de acción de seguridad vial (RSAP)».

El informe enfatizó que la seguridad vial efectiva gestión Requiere una combinación de instituciones fuertes, formulación de políticas basadas en evidencia y medidas específicas.

En 2023, se informaron 1,73 lakh muertes y 4.62 lakh de lesiones de 4.80 lakh de accidentes en todo el país, según datos del Ministerio de Transporte Vial y Carreteras (MORTH).

Esto se traduce en un promedio de alrededor de 20 muertes cada hora en las carreteras indias. La tecnología, sin embargo, está emergiendo como un gamechanger en la mejora de la seguridad vial.

Las soluciones inteligentes para la seguridad vial a través de la tecnología y Ingeniería Proyecto (IRAST), lanzado por el Central Road Research Institute en Nagpur y Telangana, integra inteligencia artificial, sensores y análisis de movilidad en tiempo real para evitar accidentes.

El proyecto ha establecido un objetivo de reducir los accidentes en Nagpur en un 50 por ciento, y los primeros resultados ya muestran reducciones prometedoras en eventos de conducción de alto riesgo.

El informe concluyó que el enfoque de la India en aprovechar las plataformas digitales y las tecnologías inteligentes está dando paso a una red de carreteras más segura y resistente.

El informe concluyó que el enfoque de la India en aprovechar las plataformas digitales y las tecnologías inteligentes está dando paso a una red de carreteras más segura y resiliente.





