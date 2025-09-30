India registra los registros de 4.5 lakh delitos contra las mujeres en 2023: informe de NCRB







Cerca de 4.5 lakh crímenes contra las mujeres fueron reportados en 2023, al alza marginalmente de los dos años anteriores, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Records del Crimen (NCRB).

Se informaron un total de 4,48,211 delitos contra mujeres en 2023, un aumento de 4,45,256 casos en 2022 y 4,28,278 en 2021.

Las cifras, compiladas de registros policiales en estados y territorios sindicales, indican una tasa de criminalidad nacional de 66.2 incidentes por lakh de población femenina, basada en estimaciones de población femenina proyectadas de medio año de 6.770 lakh.

La tasa general de hoja de cargos para estos casos fue de 77.6 por ciento en 2023.

Entre los estados, Uttar Pradesh informó el mayor número de casos a 66,381, seguido de Maharashtra con 47,101, Rajasthan a 45,450, Bengala Occidental a 34,691 y Madhya Pradesh a 32,342.

Telangana lideró la tasa de criminalidad con 124.9 por lakh de población femenina, por delante de Rajasthan en 114.8, Odisha a 112.4, Haryana a 110.3 y Kerala a 86.1.

La crueldad por el esposo o los familiares bajo la Sección 498A del Código Penal Indio (IPC) representó la mayor participación con 133,676 casos y una tasa de 19.7.

El secuestro y el secuestro de mujeres con 88,605 casos y una tasa de 13.1 siguieron.

Asalto a las mujeres Con la intención de la modestia de indignación encontrada en 83,891 casos a una tasa de 12.4, mientras que la violación en 29,670 casos a una tasa de 4.4.

Las muertes por dote totalizaron 6.156 casos con una tasa de 0.9, el incrustación al suicidio tuvo 4,825 casos a una tasa de 0.7, y el insulto a la modestia vio 8.823 casos a una tasa de 1.3.

Los casos de violación comprendían 28,821 incidentes que involucraban a mujeres de 18 años y más, y 849 que involucran a niñas menores de 18 años.

Los intentos de cometer una violación numeraban 2.796 casos, y se informaron ataques con ácido en 113 casos.

Según las leyes especiales y locales (SLL), los delitos contra las mujeres totalizaron 87,850 casos.

El Ley de Prohibición de Dote1961, vio 15.489 casos, mientras que la Ley de Tráfico Inmoral (Prevención), 1956, registró 1,788 casos que involucran a mujeres víctimas.

La Ley de Protección de las Mujeres de la Violencia Doméstica, 2005, tuvo 632 casos.

Se presentaron treinta y un casos bajo la Ley de representación indecente de las mujeres (prohibición) de 1986, 40,046 casos bajo la Ley POCSO para la violación infantil, 22,149 por agresión sexual, 2.778 por acoso sexual, 698 por usar un niño para la pornografía y 513 para las otras medidas de ley.

Las estadísticas de eliminación de la policía revelaron que 185.961 casos fueron investigación pendiente De años anteriores, con 4,48,211 nuevos casos registrados y 987 transferidos, por un total de 635,159 casos.

De estos, 1.82,219 fueron de cargos, produciendo una tasa de hoja de cargos del 77.6 por ciento. Pendency se situó en 1,82,219 casos, o 28.7 por ciento.

Los datos de eliminación de la corte mostraron que 21,84,756 casos estaban pendientes de juicio de años anteriores, además de 3,50,937 casos nuevos y 6,276 reabrieron, por un total de 25,35,693 casos.

La pendencia en los tribunales alcanzó los 23,03,657 casos, o 90.8 por ciento.

Un total de 667,940 personas, que comprenden 587,441 hombres, 80,490 mujeres y nueve personas transgénero, fueron arrestados en 2023 por crímenes contra las mujeres.

