India realiza pruebas de vuelo inauguables del sistema integrado de armas de defensa aérea







India ha realizado «con éxito» las pruebas de vuelo inauguables de un sistema integrado de armas de defensa aérea (IADWS) frente a la costa de Odishademostrando sus crecientes capacidades militares frente a un escenario de seguridad regional en evolución.

El IADWS es un sistema de defensa aérea de múltiples capas que consta de misiles indígenas de reacción rápida de reacción a aire (QRSAM), misiles del sistema de defensa aérea (VSHORADS) de muy corto alcance y un sistema de armas dirigidas por láser de alta potencia (DEW), según el Ministerio de Defensa.

El sistema indígena de defensa aérea se probó el sábado a 1230 horas de la costa de Odisha.

Ministro de defensa Rajnath Singh felicitó a la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), el desarrollador de la plataforma y las fuerzas armadas en las pruebas de vuelo.

Las pruebas de vuelo del nuevo sistema de defensa aérea se produjeron tres meses y medio después de la Operación Sindoor.

«Felicito a DRDO, a las fuerzas armadas indias y a la industria por el desarrollo exitoso de las IADW», dijo Singh en las redes sociales.

El @Drdo_india ha realizado con éxito las pruebas de vuelo inauguables del Sistema Integrado de Arma de Defensa Aérea (IADWS), el 23 de agosto de 2025 a las 1230 horas de la costa de Odisha. IADWS es un sistema de defensa aérea de varias capas que comprende toda la superficie de reacción rápida indígena al aire … pic.twitter.com/tcftj4sfss – Rajnath Singh (@rajnathsingh) 24 de agosto de 2025

«Esta prueba de vuelo única ha establecido la multicapa capacidad de defensa aérea de nuestro país y va a fortalecer la defensa del área para instalaciones importantes contra las amenazas aéreas enemigas «, dijo.

Bajo el IADWS, una operación integrada de todos los sistemas de armas será controlada por un centro de control y control centralizado.

El Centro de Comando y Control ha sido desarrollado por DRDO, que es el Laboratorio Nodal para el Programa de Defensa Aérea.

El Vshorads y el rocío son desarrollados por el centro de investigación IMARAT y el Centro de Sistemas y Ciencias de Alta Energía, respectivamente.

«Durante las pruebas de vuelo, tres objetivos diferentes, incluidos dos objetivos de vehículos aéreos no tripulados de ala fija de alta velocidad y un dron de copa múltiple, fueron contratados y destruidos simultáneamente por el QRSAM, Vshorads y el sistema de armas láser de alta energía en diferentes rangos y altitudes», dijo el ministerio en una declaración.

Dijo todo el Componentes del sistema de armasIncluyendo los sistemas de misiles y el sistema de detección y destrucción de drones, el mecanismo de comando y control, junto con la comunicación y los radares, se realizaron «sin problemas».

El rendimiento del sistema fue confirmado por el rango de prueba integrado, Chandipur.

La prueba fue presenciada por científicos de alto rango de DRDO y representantes de las Fuerzas Armadas.

(Con insumos de agencias)









