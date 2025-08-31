`India puede convertir los desafíos de la tarifa de 50 pc por nosotros en la oportunidad ‘, dice RSS







Haciendo un fuerte lanzamiento para la autosuficiencia, el domingo Ramlal del Senior RSS dijo el domingo. A NOSOTROS a la oportunidad de impulsar su economía y convertirse en un líder global.

Dirigiéndose a un cónclave de líderes de la industria, responsables políticos e inversores extranjeros aquí, dijo que tales «sanciones» se impusieron a la India en el pasado cuando se realizó una prueba nuclear en 1998, pero el país se mantuvo firme y continuó su marcha en el camino del progreso.

El cónclave se organizó en Bharat Mandapam aquí bajo los auspicios del Foro de la Industria Global de Bharat (BGIF) para deliberar sobre el tema, ‘haciendo de Bharat un centro industrial global’.

Sobre la imposición de la sanción, dijo, el entonces primer ministro Atal bihari vajpayee Había dicho que India es un país así que puede comer `roti` hecho de hierba y lucha. No habrá impacto (en la India) debido a sanciones, dijo.

«Y nos mantuvimos firmes y se vio que se eliminaron las sanciones. India siguió marchando en el camino del progreso», dijo el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Akhil Bharatiya Sampark Pramukh.

«No quiero decir nada sobre las sanciones de hoy y esta guerra tarifa que está sucediendo. ¿Cuánto tiempo continuará o no (terminar) no puede predecirlo? Pero si India tiene confianza, entonces este desafío es una oportunidad. Depende de nosotros si usamos la oportunidad o nos asustamos por las amenazas», agregó.

Ramlal llamó al gobierno, la organización de la industria y la gente común para unirse para tomar el desafío con confianza, diciendo que el progreso se realiza cuando «estos tres piensan en la dirección común».

«Bharat es el país de Lord Hanuman que había cruzado el océano cuando se le recordó el poder que poseía», dijo, citando el episodio de la épica hindú Ramayan.

«No es la naturaleza de la India tener miedo. Es la naturaleza de la India encontrar oportunidades en los desafíos y usarlos. Y, convertimos las oportunidades en resolución», afirmó, y agregó: «Creo que si la cuarta revolución industrial ocurre en cualquier parte del mundo, la India lo llevará. La gente del mundo cree que la India es la economía más rápida hoy en día».

Partiendo para la promoción y adopción de Swadeshi (productos indígenas) para que la India sea autosuficiente, Ramlal también pidió hacer que las políticas amigables con la industria del gobierno y pidieran a todos los organismos de la industria que desempeñen un papel en la que la industria del país aumente, aumente e importe las importaciones.

El funcionario de RSS también enfatizó la necesidad de mejorar la situación de la ley y el orden en diferentes partes del país para atraer a los inversores.

«¿Por qué no se ha industrializado a Bengala? ¿Por qué no se ha industrializado el noreste (región)? Hay muchas de esas provincias (estados) que no se han industrializado, mientras que algunas provincias (estados) se han industrializado bien. En otros lugares, los inversores se encuentran y se llevan a cabo.

La industria se crea donde hay felicidad y paz, y donde la ley y el orden son buenos, dijo.

«Como en cachemir Valley, la industria no fue antes debido a la atmósfera allí. Ahora que la atmósfera ha mejorado, las industrias han comenzado a pensar en ir allí «, dijo el funcionario de RSS, y agregó:» Si nuestro país está funcionando bien, entonces la industria también funcionará bien «.





