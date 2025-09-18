India probablemente resolverá el problema de los aranceles con nosotros en dos meses: CEA







El asesor económico jefe (CEA) v Anantha Nageswaran expresó el jueves el optimismo de que una resolución a los problemas relacionados con la tarifa con el Estados Unidos Se podría llegar dentro de las próximas ocho a diez semanas, informó el PTI.

Hablando en una sesión interactiva organizada por la Cámara de Comercio de Bharat, Nageswaran dijo: «Debajo de la superficie, se están realizando conversaciones entre los dos gobiernos. Mi presentimiento es que en las próximas ocho a diez semanas, probablemente veremos una solución a los aranceles impuestos por los Estados Unidos sobre los bienes indios», según el PTI.

Estados Unidos había impuesto una tarifa adicional del 25 por ciento a los bienes indios desde agosto, en respuesta a la compra de petróleo ruso por la India, lo que lleva el impuesto total a ciertos productos al 50 por ciento.

El CEA advirtió que si estas tarifas permanecen en su lugar, las exportaciones indias a los Estados Unidos podrían disminuir.

Al describir a India como una economía aspiracional de ingresos medios más bajos, Nageswaran destacó que el crecimiento real del PIB para el primer trimestre del año financiero actual fue de 7.8 por ciento. Agregó que post-pandemia, India ha superado a muchas otras economías en términos de recuperación y crecimiento, según el PTI.

Espera que los sectores de fabricación, servicios y agricultura desempeñen un papel clave en impulsar el progreso económico en los próximos dos años. El consumo y la inversión, dijo, continuarán siendo los principales pilares del crecimiento.

Nageswaran señaló que India tiene una fuerte relación deuda / PIB, generando más PIB por dólar estadounidense de deuda en comparación con muchos otros países, un signo de utilización eficiente de capital.

Señaló que la demanda rural sigue siendo resistente, mientras que la demanda urbana está mejorando.

La reciente reducción en las tasas de GST, dijo, dará como resultado más ingresos disponibles en manos de los consumidores, lo que potencialmente aumenta el consumo urbano, informó la agencia de noticias.

El CEA también destacó que el crédito al sector MIPYME está en aumento, mientras que los préstamos a grandes industrias están experimentando cambios estructurales. Comentó que la movilización de recursos hoy está bien respaldada por varios canales financieros.

El sector externo de la India también sigue siendo sólido a pesar de los vientos en contra globales, con una sólida actividad comercial y reservas de divisas saludables. El déficit de cuenta corriente ha disminuido a solo el 0.2 por ciento del PIB en el primer trimestre del año fiscal 2025-26.

Con respecto a la rupia, Nageswaran dijo: “La rupia se deprecia contra el dólar estadounidense. Pero dada la fuerza subyacente del economíaCreo que es probable que la rupia se estabilice y se fortalezca a largo plazo ”, según el PTI.

Al describir las prioridades políticas del gobierno, enfatizó el énfasis continuo en el gasto de capital, los incentivos para la inversión privada y la desregulación sistémica.

El desarrollo de infraestructura, particularmente en puertos y aeropuertos, ha mejorado, lo que garantiza que el crecimiento económico no conduzca al sobrecalentamiento, dijo.

Tocando el comercio de la India con China, señaló que las importaciones están compuestas en gran medida de capital y bienes intermedios. Instó al sector privado indio a aumentar la inversión en innovación e I + D.

En el inteligencia artificial (Ai), Nageswaran comentó que su impacto ha sido limitado hasta ahora. Advirtió que los trabajos de codificación de nivel de entrada pueden estar en riesgo, pero los efectos generales del empleo son manejables, siempre que los trabajadores aumenten y se adapten, informó el PTI.

