India PMI se alza a 61.9 En septiembre, todavía muestra un fuerte impulso de crecimiento







La salida del índice de gerentes de compras compuestos de HSBC (PMI) para India Declinó en septiembre a 61.9, por debajo del máximo de 63.2 años de agosto de 63.2, según el último informe de PMI publicado por HSBC.

Mientras que el índice se retiró de su pico reciente, según el informe, continuó señalando un ritmo agudo de expansión en los sectores de fabricación y servicios del país.

El índice de salida compuesto HSBC Flash India, una medida ajustada estacionalmente que rastrea el cambio de mes a mes en la salida combinada de fabricación y servicios, destacó que la India sector privado El crecimiento se mantuvo robusto a pesar de algunos signos de moderación.

El informe declaró: «En 61.9 en septiembre, el índice de salida HSBC Flash India Composite* … se subió a un nivel más alto de agosto de 63.2. El rendimiento combinado de los sectores de fabricación y servicio de la India se fortaleció durante septiembre, aunque la mayoría de los índices de HSBC Flash PMI (R) se retiró de los máximos recientes de agosto hasta la señal de una modesta desaceleración». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.».

El rendimiento de septiembre marcó un paso abajo a partir de agosto, ya que se registraron aumentos más suaves en las nuevas ingestas comerciales, la producción y el empleo. Las ventas internacionales también aumentaron a un ritmo más débil en comparación con los meses anteriores.

Pranjul Bhandari, Jefe de India Economista en HSBC, dijo que el PMI de fabricación había moderado pero aún mostró una expansión saludable.

Ella declaró: «El PMI de fabricación moderó, pero su ritmo de expansión sigue siendo saludable. La imposición de la tasa tarifa del 50 por ciento por parte de los EE. UU. En India probablemente resultó en un aumento más lento en los nuevos órdenes de exportación durante los sep. Los aranceles han sido compensados ​​por tasas impositivas más bajas en los datos hasta ahora «.

Aunque el ritmo de expansión fue ligeramente más lento, las condiciones de demanda se mantuvieron favorables, según varias empresas encuestadas.

Algunos encuestados también señalaron presiones competitivas que restringieron las ingestas de pedidos. Las tendencias internacionales de ventas mostraron divergencia entre fabricación y Servicios: El crecimiento de la exportación del sector de servicios se desaceleró hasta el más lento de marzo de 2025, mientras que los productores de bienes informaron una recuperación más rápida.

En general, los nuevos volúmenes de orden de exportación aumentaron al ritmo más suave en seis meses.

Mirando hacia el futuro, el informe señaló que las empresas del sector privado expresaron un fuerte optimismo sobre la producción futura, con niveles de confianza subiendo a un máximo de siete meses. Además, muchas empresas esperan beneficiarse más de la GST Los recortes de tarifas, que se consideran un impulso al consumo interno y al sentimiento comercial.

