





El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que al menos 44 ciudadanos indios sirven actualmente en el ejército ruso. Portavoz de MEA Randhir Jaiswal dijo que el gobierno había planteado la cuestión a las autoridades rusas, instando a la liberación de estos individuos y advirtiendo a los ciudadanos que no aceptaran ofertas de reclutamiento, citando graves riesgos para sus vidas.

Jaiswal dijo: «En los últimos meses, sí, hemos llegado a saber, nos han informado de varios ciudadanos indios que han sido reclutados en el ejército ruso. Una vez más hemos abordado el asunto con las autoridades rusas para que los liberen lo antes posible y también para poner fin a esta práctica».

Añadió: «Según tenemos entendido, 44 ​​ciudadanos indios están sirviendo actualmente en el ejército ruso. Estamos en contacto con la parte rusa. También estamos en contacto con las familias de estas personas y les ofrecemos información actualizada sobre el asunto. Una vez más aprovechamos esta oportunidad para transmitirles a todos que uno debe mantenerse alejado de las ofertas que se hacen para servir en el ejército ruso porque es una oferta que está llena de peligros para la vida y existe riesgo para la vida…»

La declaración se produce un día en que el Ministro de Asuntos Exteriores S. Jaishankar mantuvo conversaciones con el Viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrey Rudenko, en Nueva Delhi.

En una publicación en X, Jaishankar dijo: «Es un placer reunirme hoy con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrey Rudenko. Discutimos cómo llevar adelante nuestra cooperación bilateral multifacética. También intercambiamos puntos de vista sobre importantes acontecimientos regionales, globales y multilaterales».

El desarrollo se adelanta al presidente ruso. Vladimir Putin Visita prevista a la India a principios de diciembre para la cumbre anual con el Primer Ministro Narendra Modi.

India y Rusia comparten una asociación estratégica de larga data. Desde la firma de la «Declaración sobre la Asociación Estratégica India-Rusia» en octubre de 2000 durante la visita del presidente Vladimir Putin, la relación se ha ampliado a través de la cooperación política, de seguridad, de defensa, económica, científica, cultural y entre pueblos.

Esta no es la primera vez que surge la cuestión del reclutamiento de indios en el ejército ruso.

En julio, la Ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Kirti Vardhan Singh, dijo al Rajya Sabha: «Había 127 ciudadanos indios en las fuerzas armadas rusas, de los cuales los servicios de 98 personas fueron interrumpidos como resultado del compromiso sostenido entre los gobiernos indio y ruso sobre este asunto, incluso en los niveles más altos. 13 ciudadanos indios siguen en las fuerzas armadas rusas, de los cuales 12 personas han sido reportadas como desaparecidas por la parte rusa».

Dijo además que se había instado a las autoridades rusas a proporcionar actualizaciones sobre las personas restantes o desaparecidas y garantizar su seguridad, bienestar y alta temprana. Para los que fueron liberados, las misiones indias ayudaron a conseguir documentos de viaje y billetes para su regreso.

Singh había reiterado que las misiones indias otorgan «la máxima prioridad a la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos indios en el extranjero» y actúan con prontitud cuando se requiere asistencia.

En enero de este año, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que 12 ciudadanos indios murieron mientras servían en el ejército ruso durante el conflicto en curso con Ucrania.

El año pasado, la Oficina Central de Investigaciones descubrió una importante red de trata de personas que operaba en varios estados. El escándalo se dirigió a ciudadanos indios prometiéndoles empleos bien remunerados en el extranjero, pero supuestamente los envió a la zona de guerra entre Rusia y Ucrania.

