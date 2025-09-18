





Nueva Delhi se ha dado la vuelta, por un año más, USD 50 millones Gobierno de Maldivas Bonos como «una asistencia financiera de emergencia», dijo el jueves la alta comisión india.

La fecha límite para el reembolso de un proyecto de ley del Tesoro de USD 50 millones (T-Bill) se extendió una vez más «a solicitud del gobierno de Maldivas».

«Desde marzo de 2019, el Gobierno de la India ha estado facilitando la suscripción de varios de estos proyectos de ley del Tesoro del Banco Estatal de India (SBI) y los está dando vueltas, anualmente, sin intereses para el Gobierno de Maldivas», dijo la Alta Comisión de la India en un comunicado.

«A petición del gobierno de Maldivas, el Banco Estatal de la India (SBI) se ha suscrito, por un año más, un proyecto de ley del Tesoro del Gobierno de USD 50 millones emitido por el Ministerio de Finanzas de Maldivas «, dijo el comunicado.

La fecha límite para el reembolso fue el jueves.

«Esto se ha hecho bajo un acuerdo único de gobierno a gobierno, como asistencia financiera de emergencia para Maldivas», dijo el comunicado publicado en la cuenta X de la Alta Comisión.

Maldives es el vecino marítimo clave de la India y un socio importante en la política y la visión de la India y la visión `Mahasagar`, es decir, el avance mutuo y holístico de la seguridad y el crecimiento en todas las regiones.

India ha ayudado a Maldivas en tiempos de necesidad y la suscripción de este proyecto de ley del Tesoro, junto con el Gobierno de la India La decisión a principios de este año de extender la cuota especial para la exportación de productos esenciales para Maldivas y la rediscripción de otra factura T, refleja el continuo apoyo de la India al gobierno y al pueblo de las Maldivas, agregó la misión india.

La ministra de Finanzas de Maldivas, Moosa Zameer, se reunió con G Balasubramanian, el Alto Comisionado de la India a las Maldivas, y Suja K Menon, secretaria conjunta, y altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Externos (MEA) el miércoles.

«Las discusiones se centraron en la cooperación continua y las formas de fortalecer aún más las relaciones con Maldivas-India», dijo el Ministerio de Finanzas y Planificación de Maldivas en un puesto sobre X después de la reunión celebrada en el Ministerio de Finanzas.

Zameer llamó a la reunión como «productiva» y dijo, en una publicación sobre X «, revisamos el progreso de la India. Proyectos de financiaciónabordó los desafíos clave y exploró formas de fortalecer los lazos comerciales de Maldivas-India «.

«La T-Bill forma parte del USD 200 millones tomado como apoyo presupuestario en 2019 por la antigua administración dirigida por el presidente Ibrahim Mohamed Solih», dijo News Edition.MV.

«En enero de 2024, el gobierno reembolsó un USD 50 millones de T-Bill de esto. De los USD 100 millones restantes, los USD 50 millones debían presentarse en mayo del año pasado. India otorgó una extensión de un año al respecto», dijo, y agregó, «esta vez también, India ha diferido el monto restante de la factura T».

El Ministerio de Finanzas también dijo que la reunión del miércoles presentó discusiones sobre la cartera de proyectos de desarrollo que se financiará bajo el Línea de crédito (Loc) extendido por el gobierno indio.

«Se compartieron los desafíos clave que enfrentan la implementación, así como las rutas para la finalización exitosa de dichos proyectos», dijo Edition.MV.

«Además de diferir el reembolso del USD 100 millones emitidos como apoyo presupuestario, una instalación de intercambio de divisas de USD 750 millones se extendió a Maldivas. USD 400 millones de esto está siendo utilizado por el Gobierno. El gobierno también está en discusión con el Banco Central de la India, el Banco de la Reserva de la India, para recordar la facilidad de swap de 30 mil millones de dólares», agregó, agregó.

Mientras tanto, la 14a reunión del Comité de Monitoreo del Proyecto Conjunto de una mayor conectividad masculina, el Proyecto de Link Thilafushi se celebró el miércoles en el Ministerio de Construcción, Vivienda e Infraestructura.

«India y Maldivas revisaron el progreso del Gran Bridge de conectividad masculina, un proyecto emblemático de India que se implementa bajo el LOC y la subvención», » Alta Comisión India dijo en otra publicación en X.

La reunión fue copresidida por el Ministro de Construcción, Vivienda e Infraestructura, el Dr. Abdulla Muththalib y G Balasubramanian y asistieron altos funcionarios de los gobiernos, EXIM Bank of India, aparte del contratista Afcons y el consultor Arup, dijo el Ministerio de Maldivas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente