India ofrece una línea de crédito de 4.000 rupias cr a Bután para financiar proyectos energéticos clave







India y Bután inauguraron el martes un proyecto hidroeléctrico de 1.020 MW construido con la asistencia de India como Primer Ministro. Narendra Modi Dijo que el progreso y la prosperidad de los dos países están estrechamente vinculados y que habrá un mayor enfoque en impulsar la conectividad, informó la agencia de noticias PTI.

El primer ministro Modi y el rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck inauguraron el proyecto Punatsanchchhu-II tras sus amplias conversaciones. La electricidad generada por el proyecto se suministrará a ambos países.

La parte india también anunció una línea de crédito concesional de 4.000 millones de rupias para financiar proyectos energéticos en Bután.

«La cooperación energética sigue siendo un pilar clave de la asociación India-Bután. Hoy inauguramos el Punatsangchhu-II Proyecto hidroeléctrico. Este es un símbolo duradero de amistad entre nuestros países», dijo el primer ministro Modi en las redes sociales.

Los dos líderes intercambiaron puntos de vista para mejorar y fortalecer aún más las relaciones bilaterales y sostuvieron discusiones sobre temas regionales y globales de interés mutuo.

El rey Jigme Khesar expresó sus condolencias por la pérdida de vidas en la explosión de Delhi y su agradecimiento por el apoyo de la India al desarrollo socioeconómico de Bután.

Los dos líderes también presenciaron la finalización de tres pactos que establecerán la cooperación en energías renovables, atención sanitaria y medicina, y servicios de salud mental.

Anteriormente, al dirigirse a un evento para conmemorar el 70º aniversario del nacimiento de Bután El ex rey Jigme Singye Wangchuck, el primer ministro Modi subrayó la importancia de la conectividad y se refirió a la decisión de Nueva Delhi de conectar Gelephu y Samtse en Bután con la red ferroviaria de la India, informó PTI.

«La conectividad crea oportunidades. Y las oportunidades crean prosperidad. Con este objetivo en mente, se ha tomado la decisión de conectar Gelephu y Samtse con la extensa red ferroviaria de la India», dijo.

«Una vez completado, este proyecto proporcionará a las industrias y agricultores de Bután un acceso más fácil a los grandes mercados de la India», afirmó.

Además de la conectividad ferroviaria y por carretera, también estamos avanzando rápidamente en la infraestructura fronteriza, afirmó el primer ministro Modi.

India También está brindando pleno apoyo a Gelephu Mindfulness City de Bután, dijo el primer ministro Modi, anunciando que Nueva Delhi establecerá un puesto de control de inmigración cerca de Gelephu.

«El progreso y la prosperidad de India y Bután están estrechamente vinculados. Con este espíritu, el año pasado el gobierno de India anunció una contribución de 10.000 millones de rupias para apoyar el Plan Quinquenal de Bután», dijo el primer ministro Modi, informó PTI.

«Estos fondos se están utilizando en todos los sectores, desde las carreteras hasta la agricultura, desde las finanzas hasta la atención sanitaria, ayudando a mejorar la comodidad de vida del pueblo de Bután», afirmó.

El primer ministro señaló que la India ha tomado varias medidas para garantizar un suministro constante de artículos esenciales al pueblo de Bután y que está ampliando el Interfaz de pago unificada (UPI) en ese país.

«India y Bután están conectados no sólo por fronteras sino también por culturas. Nuestra relación es de valores, emociones, paz y progreso», afirmó.

El primer ministro también elogió al ex rey Jigme Singye y dijo que su concepto de «felicidad nacional bruta» se convirtió en una medida importante del desarrollo en todo el mundo.

El primer ministro Modi dijo que el ex rey jugó un papel decisivo en el establecimiento de sistemas democráticos en Bután y el establecimiento de la paz en las zonas fronterizas.

«La idea de «felicidad nacional bruta» que usted introdujo se ha convertido hoy en una medida importante del desarrollo en todo el mundo. el mundo. «Habéis demostrado que la construcción de una nación no tiene que ver sólo con el PIB, sino también con el bienestar de la humanidad», afirmó, informó PTI.

(Con aportes de PTI)





