India nos anuncia la suspensión de los servicios postales a partir del 25 de agosto







El departamento indio de puestos anunció el sábado una suspensión temporal de la mayoría de los servicios postales a la Estados Unidos de AméricaA partir del 25 de agosto de 2025, dijo un comunicado oficial el sábado.

El anuncio se produce después de un cambio reciente en las reglas de aduanas de los Estados Unidos.

En una declaración oficial, el Gobierno dijo: «El Departamento de Puestos ha tomado nota de la Orden Ejecutiva No. 14324 emitida por la Administración de los EE. UU. El 30 de julio de 2025, bajo el cual la exención de minimis de Minimis libre para los bienes valorados hasta USD 800 será retraído con efecto de 29 de agosto de 2025. Con consecuencia, todos los artículos postales internacionales destinados a los EE. UU., Estarán por el valor de su valor de la costa de los países. Sin embargo, el marco arancelario de la Ley de poder económico de emergencia (IEEPA).

Dijo que según la orden ejecutiva, los transportistas de transporte que entregan envíos a través de la red postal internacional u otras «partes calificadas» aprobadas por la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU., Se requieren para recolectar y remitir las tareas de postal envíos. Si bien CBP emitió ciertas pautas el 15 de agosto de 2025, varios procesos críticos relacionados con la designación de «partes calificadas» y los mecanismos para la recolección y la remesas de impuestos permanecen indefinidos. En consecuencia, los transportistas aéreos con destino a los Estados Unidos han expresado su incapacidad para aceptar envíos postales después del 25 de agosto de 2025, citando la falta de preparación operativa y técnica.

En vista de lo anterior, el Departamento de Publicaciones ha decidido suspender temporalmente la reserva de todo tipo de artículos postales, destinados a los Estados Unidos con efecto desde el 25 de agosto de 2025, excepto cartas/documentos y artículos de regalo de hasta USD 100 en valor. Estas categorías exentas continuarán siendo aceptadas y transmitidas a los Estados Unidos, sujetos a más aclaraciones de CBP y USPS, según el comunicado.

Las personas que ya han enviado paquetes que ahora no se pueden entregar pueden solicitar un reembolso de su franqueo, dijo.

India Post ha dicho que está trabajando con A NOSOTROS y socios internacionales para resolver el problema y espera reanudar los servicios completos pronto.

«El Departamento de Publicaciones lamenta profundamente el inconveniente causado a los clientes y asegura que se están llevando a cabo todas las medidas posibles para reanudar los servicios completos a los Estados Unidos lo antes posible», dijo el comunicado.





Fuente