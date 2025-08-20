India no tomará el primer paso para normalizar los lazos, la responsabilidad de Pakistán: Shashi Tharoor







India ya no tiene el apetito para dar el primer paso para normalizar los lazos con Pakistán después de repetidas traiciones, senior Congreso El líder Shashi Tharoor ha dicho, instando a Islamabad a demostrar sinceridad desmantelando las redes terroristas que operan desde su suelo. Estaba hablando en el lanzamiento del libro «¿Dónde las relaciones entre India-Pakistán hoy?», Una antología editada por el ex embajador Surendra Kumar, el martes.

El diputado de Thiruvananthapuram dijo que todos los intentos indios de alcance, desde el pacto de Jawaharlal Nehru con Liaqat Ali Khan en 1950, hasta Atal Bihari Vajpayee’s Bus Viaje a Lahore en 1999, y la visita de Narendra Modi`s Lahore en 2015, había sido «traicionada» por el hostilidad desde el otro lado de la frontera. «Dado el registro del comportamiento paquistaní, la responsabilidad está en ellos. Ellos tienen que dar los primeros pasos para mostrar cierta sinceridad sobre el desmantelamiento de la infraestructura terrorista en su suelo.

«¿Por qué no se pueden tomar en serio el cierre de estos campos de terror? Pakistán No sabe que existen «, dijo Tharoor. Dijo:» Cállalos, arrestar a algunos de estos personajes, mostrar una intención seria «. India estaría más que dispuesta a corresponder una vez que se tomen dicha acción, pero no dará el primer paso ahora, dijo el líder del Congreso.

Recordando los ataques terroristas de Mumbai 2008, Tharoor dijo que India había proporcionado «evidencia abrumadora» de la participación paquistaní, incluidas las intercepciones y los expedientes vivos, sin embargo, «ni un autor intelectual ha sido procesado». Señaló que Nueva Delhi mostró «restricción extraordinaria» después de los ataques, pero las provocaciones posteriores dejaron a India con pocas opciones, lo que llevó a ataques quirúrgicos en 2016 y ‘Operación Sindoor`.

«En mi libro Pax Indica, que se publicó en 2012, había advertido que si alguna vez había otro Ataque similar a Mumbai De impacto comparable, con evidencia clara de complicidad paquistaní, la moderación que habíamos demostrado en 2008 podría ser imposible y todas las apuestas estarían apagadas. «Y de hecho, eso es exactamente lo que sucedió. Ningún gobierno democrático, menos que nada en India con su largo historial de traiciones por parte de Pakistán, podría quedarse inactivo mientras su vecino asalta a sus civiles y a los turistas inocentes con impunidad», explicó.

Tharoor también apoyó la posición de la India sobre el cese de las hostilidades con Pakistán en mayo después del conflicto militar, afirmando que fueron los «ataques militares exitosos de la India y no el presidente de los Estados Unidos Trump», lo que llevó a Pakistán a buscar un alto el fuego con la India. «Las huelgas exitosas en la noche del 9 al 10 de mayo y la capacidad de la India para interceptar la respuesta paquistaní, cuando enviaron misiles a Delhi en la mañana del 10 de mayo, es lo que contribuyó sin duda, y no al Sr. Trump, al llamado del DGMO paquistaní a su contraparte india solicitando la paz», agregó.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado repetidamente que jugó un papel clave en la detención del conflicto entre India y Pakistán. Sin embargo, India ha declarado constantemente que el acuerdo para cesar las hostilidades fue el resultado de la comunicación directa entre los directores generales de operaciones militares (DGMO) de las fuerzas armadas indias y paquistaníes, sin mediación externa.

Tharoor también enfatizó que «la paz y la tranquilidad en las fronteras son indispensables para nuestro interés nacional», y citó la reconciliación entre Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, así como los eventuales lazos de los Estados Unidos con Vietnam, a medida que los ejemplos de adversarios se convierten en socios. La discusión también se unió al ex Secretario de Relaciones Exteriores Kanwal Sibal, al ex embajador indio en Pakistán TCA Raghavan, al ex jefe general del maestro Deepak Kapoor y al académico Amitabh Mattoo.

