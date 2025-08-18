India necesita actuar como un socio estratégico de los Estados Unidos: Asesor comercial de Trump







Presidente Donald TrumpEl asesor comercial Peter Navarro ha criticado a India por lo que denominó una compra «oportunista» de petróleo crudo de Rusia y dijo que Nueva Delhi necesita actuar como un socio estratégico de los Estados Unidos.

En una columna para `The Financial Times` el lunes, el consejero de la Casa Blanca para el comercio y la fabricación acusó a India de actuar como una casa de compensación global para el petróleo ruso al convertir el crudo envuelto en exportaciones de alto valor.

«La dependencia de la India del crudo ruso es oportunista y profundamente corrosiva de los esfuerzos del mundo para aislar la economía de guerra de Putin», escribe Navarro.

«En efecto, India actúa como una casa de compensación global para el petróleo ruso, convirtiendo el crudo envuelto en exportaciones de alto valor al tiempo que le da a Moscú los dólares que necesita», afirma.

Abriendo con las llamadas «matemáticas» de los lazos de Rusia-India, Navarro afirma que los consumidores estadounidenses compran productos indios, y luego esos dólares se utilizan para comprar petróleo crudo ruso con descuento.

«Ese crudo ruso es refinado y revendido en todo el mundo por los depósitos indios en la liga con socios rusos silenciosos», mientras que Rusia Bockets Hard Currency para financiar su máquina de guerra en Ucrania. A medida que Rusia continúa martillando Ucrania, ayudado por el apoyo financiero de la India, los contribuyentes estadounidenses (y europeos) se ven obligados a gastar decenas de miles de millones más para ayudar a la defensa de Ucrania. Mientras tanto, India sigue golpeando la puerta a las exportaciones estadounidenses a través de tarifas altas y barreras comerciales «, escribe.

En su artículo de opinión, Navarro continúa atacando a India por imponer lo que él dice que son algunas de las tarifas promedio más altas del mundo, junto con una densa red de barreras no arancelarias que «castigan» a los trabajadores y negocios estadounidenses.

«Como resultado, Estados Unidos tiene un déficit comercial masivo con la India, que se acerca a los 50 mil millones de dólares anuales. Y aquí está el pateador: India está usando esos A NOSOTROS Cambiar dólares para comprar petróleo ruso «, afirma.

Según el Asesor de la Casa Blanca, el aumento en las importaciones crudas de la India desde febrero de 2022 no ha sido impulsado por las necesidades de consumo de petróleo nacional sino por «depender» del «lobby de petróleo» del país.

«Las compañías de refinación han convertido a India en un centro de refinación masivo para el crudo ruso con descuento. Los refinadores compran petróleo con un descuento pronunciado, procesarlo y luego exportar combustibles refinados a Europa, África y Asia» mientras protegen a la India del escrutinio de las sanciones bajo el pretexto de la neutralidad «, escribe.

Mientras defiende la reciente orden ejecutiva de Trump que golpea a Delhi con exorbitantes aranceles comerciales, su asistente alega que India sigue golpeando la puerta a las exportaciones estadounidenses a través de barreras.

Navarro afirma que, si bien Delhi se ha vuelto cada vez más a los Estados Unidos, Francia e Israel para satisfacer sus necesidades de defensa, esos acuerdos a menudo vienen con cuerdas adjuntas.

Concluye: el Administración de Trump lo está enfrentando. Una orden ejecutiva reciente emitida por el Presidente impondrá una tarifa de seguridad nacional del 25 por ciento a los bienes indios para abordar la amenaza planteada por la continua importación de petróleo ruso de la India. Esta nueva tarifa se suma a la tarifa recíproca del 25 por ciento que ya está en su lugar. Esta política de dos puntas afectará a la India, donde duele «su acceso a los mercados estadounidenses», incluso cuando busca cortar la línea de vida financiera, se ha extendido al esfuerzo de guerra de Rusia. Si India quiere ser tratada como un socio estratégico de los Estados Unidos, debe comenzar a actuar como tal.

Trump ha impuesto aranceles por un total del 50 por ciento en la India, incluida el 25 por ciento para las compras de petróleo ruso de Delhi que entrarán en vigencia a partir del 27 de agosto.

India, que respondió a los aranceles, dijo que la orientación de la India es injustificada e irrazonable.

India dijo que, como cualquier economía importante, tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y seguridad económica.

