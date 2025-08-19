India, los lazos de China deben guiarse por respeto mutuo: Jaishankar







El Relaciones India-China Debe guiarse por respeto mutuo, sensibilidad mutua e interés mutuo, el ministro de asuntos externos, S Jaishankar, transmitió el lunes esto a su homólogo chino visitante Wang Yi. Jaishankar mantuvo conversaciones con Wang poco después de que el ministro de Relaciones Exteriores chino aterrizó en Delhi en una visita de dos días.

«Esta ocasión nos brinda la oportunidad de cumplir y revisar nuestros lazos bilaterales. También es un momento apropiado para intercambiar puntos de vista sobre la situación global y algunos problemas de interés mutuo», dijo Jaishankar. «Habiendo visto un período difícil en nuestra relación, Excelencia, nuestras dos naciones ahora buscan avanzar. Esto requiere un enfoque sincero y constructivo desde ambos lados».

«En ese esfuerzo, debemos ser guiados por los tres mutuos: respeto mutuo, sensibilidad mutua e interés mutuo. Las diferencias no deben convertirse en disputas, ni conflictos de competencia», dijo. El Ministro de Asuntos Exteriores está visitando India principalmente para celebrar la próxima ronda de diálogo de Representantes Especiales (SR) sobre la pregunta límite. Wang y NSA Ajit Doval son los representantes especiales designados para las conversaciones límite.

