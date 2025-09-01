India lista para proporcionar ayuda humanitaria a los golpeados por el terremoto de Afganistán: PM







El primer ministro Narendra Modi expresó el lunes una profunda angustia por la pérdida de vidas debido a un terremoto en AfganistánY dijo que India está lista para proporcionar toda la posible ayuda humanitaria y alivio a los afectados.

Un terremoto en el este de Afganistán mató al menos a 610 personas, ha herido a 1.300 y destruyó numerosas aldeas, dijo un portavoz del gobierno talibán. El terremoto de magnitud 6.0 por la noche llegó a una serie de ciudades en la provincia de Kunar, cerca de la ciudad de Jalalabad en la vecina provincia de Nangahar.

Modi dijo en X: «Profundamente entristecido por la pérdida de vidas debido a la terremoto en Afganistán. Nuestros pensamientos y oraciones están con las afligidas familias en esta hora difícil, y deseamos una rápida recuperación a los heridos. India está lista para proporcionar toda la posible ayuda humanitaria y alivio a los afectados «.

