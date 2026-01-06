India liderará los servicios de streaming en Asia y los ingresos alcanzarán los 196.000 millones de dólares

Los servicios de streaming, las plataformas de vídeo social y la televisión conectada están preparados para dominar el crecimiento de los ingresos por pantalla en Asia y el Pacífico hasta finales de la década, incluso cuando la televisión tradicional continúa su declive estructural, según Socios de medios de AsiaInforme Asia-Pacífico de vídeo y banda ancha 2026 recién publicado.

La firma de investigación con sede en Singapur proyecta que los ingresos totales por pantallas en toda la región alcanzarán los 196 mil millones de dólares para 2030, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8% entre 2025 y 2030. Todo el crecimiento neto provendrá del vídeo en línea, que se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 7% durante el período.

El vídeo premium a la carta, que abarca tanto modelos de suscripción como de publicidad, agregará aproximadamente 12.500 millones de dólares en ingresos incrementales entre 2025 y 2030, alcanzando los 52.000 millones de dólares al final de la década. Japón, Porcelana y India liderará ese crecimiento, seguida por Australia, Corea del Sur e Indonesia.

Se espera que India supere a China como el mayor mercado de suscripciones SVOD para 2030, alcanzando 358 millones de suscripciones individuales. Sin embargo, los ingresos por VOD premium de la India –incluidas tanto las suscripciones como la publicidad– seguirán siendo 4,5 veces menores que los de China y 2,5 veces menores que los de Japón, lo que refleja un menor ingreso promedio por usuario (ARPU).

Se proyecta que los ingresos por videos generados por usuarios y en redes sociales se expandirán aún más dramáticamente, sumando $11.4 mil millones para alcanzar $44.5 mil millones para 2030. Eso convierte a las plataformas dirigidas por creadores en el mayor motor de crecimiento en toda la economía de pantallas de Asia y el Pacífico, según la evaluación anual de la industria de MPA.

Mientras tanto, la televisión tradicional se enfrenta a una disminución acumulada de ingresos de 8.000 millones de dólares durante el mismo período, impulsada por la continua debilidad de la publicidad lineal y las suscripciones a la televisión de pago. China, Japón e India representarán casi el 70% de esa contracción, mientras que Australia y Corea contribuirán con más del 15% combinados.

La televisión conectada se ha convertido en un motor de crecimiento estructural en toda la región. MPA estima que los hogares con CTV en Asia y el Pacífico, excluida China, suman ahora cerca de 160 millones y se espera que agreguen casi 100 millones más para 2030. Japón, India, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Australia tienen las bases instaladas más grandes. El cambio a la visualización en pantalla grande está mejorando materialmente el compromiso, el poder de fijación de precios y el rendimiento publicitario.

La concentración del mercado está aumentando entre las plataformas de video en línea, y las 15 principales representarán el 58% de los ingresos totales de videos en línea en 2025. YouTube, Douyin y TikTok de ByteDance y Netflix lideran el campo, junto con fuertes campeones nacionales como JioHotstar y U-Next.

Japón e India emergen como los dos mayores contribuyentes al crecimiento incremental de los ingresos de video y streaming fuera de China, aunque a través de dinámicas diferentes. El crecimiento japonés está impulsado por un mayor ingreso promedio por usuario, respaldado por niveles de precios premium, contenido local y diferenciación deportiva. El crecimiento de la India sigue estando más impulsado por el volumen, pero está cada vez más respaldado por actualizaciones de monetización, ofertas respaldadas por publicidad, aumentos de ARPU proyectados después de 2026 y la expansión del uso de CTV.

Se prevé que los ingresos de AVOD premium crezcan de 8 mil millones de dólares en 2025 a más de 12 mil millones de dólares en 2030, liderados por India, Japón y Australia, seguidos por Corea del Sur e Indonesia. Las plataformas de toda la región están aumentando los precios, introduciendo productos de mayor nivel y agrupando deportes premium y contenido local.

Las plataformas de vídeo sociales y generadas por usuarios siguen siendo las principales beneficiarias del crecimiento de la publicidad en vídeo online. Fuera de China, YouTube, Meta y TikTok de ByteDance representan la mayor parte del gasto incremental. En China, Douyin, Kuaishou y Tencent lideran el mercado. Las plataformas de formato corto también están evolucionando hacia el consumo episódico, con microdramas emergiendo como una categoría de ingresos mensurables en China y se espera que ganen relevancia en India, Indonesia, Japón y Tailandia.

Se están implementando herramientas basadas en IA en el desarrollo de contenidos, la localización, la posproducción y el marketing, lo que reduce los costos unitarios y acelera los plazos de producción. MPA señala que esta dinámica reforzará las ventajas de escala y favorecerá a las plataformas con grandes bibliotecas y estrategias de monetización diversificadas.

«El valor se está desplazando decisivamente hacia el streaming, las plataformas sociales y la monetización liderada por CTV», afirmó Vivek Couto, director ejecutivo y director ejecutivo de Media Partners Asia. «Los mercados con escala, poder de fijación de precios y fuertes ecosistemas de contenido local seguirán obteniendo mejores resultados, mientras que la economía de la televisión tradicional se enfrenta a una erosión estructural a largo plazo. Lo que diferencia a los ganadores en este ciclo no es solo el volumen, sino la capacidad de monetizar experiencias premium, basadas en deportes, programación local de alta calidad, formatos emergentes como los microdramas y, cada vez más, en la eficiencia habilitada por la IA en toda la cadena de valor del contenido».