India levanta la suspensión temporal de los servicios postales a EE.UU. a partir del 15 de octubre







India anunció el martes la reanudación de todas las categorías de servicios postales internacionales a Estados Unidos, a partir del 15 de octubre, tras una suspensión temporal de los servicios.

En un comunicado oficial, el Departamento de Correos del Ministerio de Comunicaciones dijo que la medida sigue a la implementación exitosa de un nuevo mecanismo de Entrega con Derechos Pagados (DDP) para cumplir con las regulaciones actualizadas emitidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Postal servicios a los EE.UU. fueron suspendidos anteriormente el 22 de agosto, tras la Orden Ejecutiva 14324 de la Administración de los EE.UU., que retiró el tratamiento «de minimis» para todos los envíos postales. La suspensión se debió a los nuevos requisitos estadounidenses de recaudación y envío de derechos por adelantado en todos los envíos postales entrantes.

«Después de un amplio desarrollo del sistema, la coordinación con las Partes Calificadas aprobadas por la CBP y pruebas operativas exitosas en los Círculos de Delhi y Maharashtra, India Post ha establecido un mecanismo DDP compatible», afirmó el ministerio.

Según el nuevo sistema, todos los derechos de aduana para los envíos postales al EE.UU se recogerá en el momento de la reserva en la India y se enviará directamente a las autoridades de EE. UU., lo que garantizará un despacho de aduanas más rápido y una entrega sin complicaciones para los destinatarios en los EE. UU.

Según las directrices de la CBP, los envíos postales de la India a los EE. UU. estarán sujetos a un derecho de aduana fijo del 50 por ciento sobre el valor declarado de libre a bordo (FOB), como se describe en la tarifa de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA).

Sin embargo, a diferencia de los envíos comerciales o de mensajería, no se requieren producto-Se impondrán derechos específicos, ofreciendo una ventaja de costos a los exportadores.

Es importante destacar que India Post no cobrará a los clientes ninguna tarifa adicional por facilitar el proceso DDP. Las tarifas postales internacionales se mantendrán sin cambios, lo que ayudará a mantener la logística de exportación asequible para las mipymes, los artesanos, los vendedores de comercio electrónico y los pequeños comerciantes.

«Es importante destacar que el Departamento de Correos no impondrá ningún cargo adicional a los clientes por facilitar DDP y Qualified Fiesta servicios. Las tarifas postales permanecerán sin cambios, lo que garantizará que los exportadores sigan beneficiándose de tarifas de entrega internacionales asequibles y al mismo tiempo cumplan con los requisitos de importación revisados ​​​​de EE. UU. Esta medida se introdujo para mantener la asequibilidad, apoyar a las mipymes e impulsar las exportaciones de la India a través del canal postal», se afirma en el comunicado.

Todas las categorías de correo internacional, incluidos EMS, paquetes aéreos, cartas o paquetes certificados y paquetes con seguimiento, ahora se pueden reservar para los EE. UU. desde cualquier oficina postal, centro de negocios internacional (IBC), Dak Ghar Niryat Kendra (DNK) o a través del portal de autoservicio de India Post.

El Departamento agregó además que el modelo DDP ofrece total transparencia y facilidad para hacer negocios, permitiendo a los remitentes pagar por adelantado todos los aranceles y garantizar experiencias de entrega fluidas para los clientes estadounidenses sin cargos sorpresa o retrasos.

Se ha ordenado a los directores de los círculos postales que lleven a cabo programas de divulgación para crear conciencia entre los exportadores y las pequeñas empresas sobre la renovada oportunidad de exportación postal.

La reanudación de los servicios se considera un hito clave en el fortalecimiento de la India. global Red de logística postal y de exportación, alineándose con iniciativas nacionales como Make in India, One District One Product (ODOP) y Dak Ghar Niryat Kendras (DNK).

