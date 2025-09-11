





India exigió el jueves que Rusia Termine su práctica de reclutar a los ciudadanos indios como personal de apoyo en el ejército ruso.

Nueva Delhi también exigió el lanzamiento de todos los indios que actualmente sirvieron en las fuerzas armadas rusas tras los informes de reclutamiento de nuevos indios por parte del ejército ruso.

India También advirtió a sus nacionales que no tomen ofertas para unirse al ejército ruso en vista de los «riesgos y peligros» inherentes involucrados.

«Hemos visto informes sobre los ciudadanos indios que han sido reclutados recientemente en el ejército ruso», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Externos, Randhir Jaiswal.

«El gobierno ha subrayado en varias ocasiones en varias ocasiones los riesgos y los peligros inherentes a este curso de acción y advirtió a los ciudadanos indios en consecuencia», dijo.

Jaiswal estaba respondiendo a las consultas de los medios sobre el tema.

«También hemos abordado el asunto con las autoridades rusas, tanto en Delhi como en Delhi como en MoscúPidiendo que esta práctica termine y que nuestros nacionales sean liberados. También estamos en contacto con las familias de los ciudadanos indios afectados «, dijo.

«Una vez más, instamos a todos los ciudadanos indios a mantenerse alejados de cualquier oferta para unirse al ejército ruso, ya que este es un curso lleno de peligro», agregó Jaiswal.

India ha estado pidiendo repetidamente a Rusia que libere a todos los indios que sirven como personal de apoyo, como cocineros y ayudantes, con unidades militares rusas.

El problema fue planteado por el primer ministro Narendra Modi Durante su visita a Rusia el año pasado también

