India, la UE reafirma el compromiso para la conclusión temprana del acuerdo de libre comercio







Primer Ministro Narendra Modi y Top unión Europea Los líderes Antonio Costa y Ursula von der Leyen reafirmaron el jueves su compromiso de sellar el acuerdo propuesto de libre comercio India-UE lo antes posible.

En una llamada telefónica conjunta con Costa y Von der Leyen, Modi subrayó el papel de la asociación estratégica India-UE para abordar conjuntamente problemas globales y promover un orden basado en reglas para la prosperidad mutua.

Los líderes acogieron con beneplácito el progreso en las relaciones bilaterales en sectores clave como el comercio, la tecnología, la inversión, la innovación, la sostenibilidad, la defensa, la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro, y reafirmaron el compromiso compartido para una conclusión temprana de las negociaciones para el acuerdo comercial, según un indio leer.

Modi, Costa y Von der Leyen también discutieron la organización de la próxima cumbre de India-UE en India en una fecha temprana. El primer ministro invitó a los dos líderes a la India por lo mismo.

«Los líderes también intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales y globales de interés mutuo, incluidos los esfuerzos para poner fin al conflicto en Ucrania«La lectura señaló.

Dijo Modi reiteró el apoyo constante de la India a la resolución pacífica del conflicto y la restauración temprana de la paz y la estabilidad.

Dijo Modi reiteró el apoyo constante de la India a la resolución pacífica del conflicto y la restauración temprana de la paz y la estabilidad.





