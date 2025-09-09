India, Israel firma el Tratado de Inversión Bilateral para impulsar las inversiones transfronterizas







El Ministerio de Finanzas dijo el lunes que India e Israel han firmado un Tratado de inversión bilateral (Bit) que ayudaría a promover inversiones entre los dos países.

«El Gobierno de la India y el Gobierno del Estado de Israel firman el Acuerdo de Inversión Bilateral # Bit en Nueva Delhi, hoy», dijo el Ministerio de Finanzas en un puesto en X que el Pacto fue firmado por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman y su contraparte israelí, Smotrich.

Durante abril de 2000 y junio de 2025, India recibió $ 337.77 millones de inversión extranjera directa (IED) de Israel. La firma del pacto es importante ya que ambos países también están negociando un pacto de libre comercio.

India, la UE Comience el PACT del comercio

India y la Unión Europea (UE) comenzaron el lunes la próxima ronda de negociaciones para el acuerdo de libre comercio propuesto (TLC). El comercio bilateral de bienes de la India con la UE fue de $ 136.53 mil millones en 2024-25.

