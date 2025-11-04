India-Israel discuten formas de impulsar los lazos comerciales y la cooperación antiterrorista







India e Israel El martes exploró formas de construir un enfoque global de «tolerancia cero» para combatir el terrorismo y mejorar la cooperación en áreas de comercio, infraestructura y conectividad, incluso cuando Nueva Delhi esperaba que el plan de paz para Gaza, mediado por Estados Unidos, traería una paz duradera a la región.

Las cuestiones figuraron en las conversaciones entre el Ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, y su homólogo israelí Gideon Sa`ar, que se produjo cuando las dos partes están considerando la posibilidad de una visita a la India del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu en los próximos meses.

Se sabe que la implementación del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC) surgió para discusión en el contexto de impulsando regionales conectividad.

