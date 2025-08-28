India invita a las empresas rusas a invertir en empresas espaciales innovadoras: Envía







India ha invitado a las compañías rusas a invertir en empresas espaciales innovadoras en el país y aprovechar su vasto mercado, dijo el martes el embajador Vinay Kumar. «El Gobierno de la India ha ofrecido esquemas lucrativos para crear una atmósfera propicio en la industria espacial», dijo Kumar mientras abordaba una función en la Embajada de la India aquí para conmemorar el segundo Día del Espacio Nacional.

El evento conmemoró el despliegue del Pragyan Rover en la Luna a bordo de Chandrayaan-3 el 23 de agosto de 2023. Recordando décadas de cooperación espacial entre Nueva Delhi y Moscú 1984, y la colaboración en curso en la Misión del Espacio Humano de Gaganyaan.

Al evento asistieron funcionarios y expertos de Organización espacial de Rusia Roscosmos, que está trabajando estrechamente con ISRO. Kumar señaló que, si bien el espacio surgió como una industria hace solo unas décadas, en la tradición india ha sido parte de la vida desde el período védico.

«Académicos como Aryabhata estudió el movimiento de los cuerpos celestes y su impacto en la vida humana. Hoy, desde la comunicación hasta la navegación, el espacio se ha convertido en parte de nuestra vida diaria en la India «, dijo. Los estudiantes del Kendriya Vidyalaya administrado por la embajada y los miembros del Centro Cultural Jawaharlal Nehru presentaron actuaciones culturales con temas espaciales en la función.

