India inaugura la ciudad cinematográfica de Chitrotpala, valorada en 49 millones de dólares, en Chhattisgarh

Chattisgarh El Ministro Principal, Vishnudev Sai, presidió la ceremonia de colocación de la primera piedra de Ciudad Internacional del Cine de Chitrotpala y el Centro de Convenciones Tribales y Culturales el sábado, lo que marca un importante impulso de infraestructura para Indiadel estado central para posicionarse como destino de producción.

El desarrollo de la primera fase de 95 acres está encabezado por el creador Tarun Rathi a través de Rajnandini Entertainment Ltd. e Indradeep Infra Ltd. El proyecto está recibiendo apoyo bajo el Plan de Asistencia Especial del Ministerio de Turismo de la India, lo que indica el respaldo del gobierno central para la instalación posicionada como la primera ciudad cinematográfica internacional totalmente equipada del país.

El interés de la industria ya se está materializando y, según se informa, las primeras discusiones exploran el lugar como un posible lugar de rodaje para próximas películas como “Golmaal 5” y “Gadaar 3”, junto con otros títulos en etapas de preproducción.

El desarrollo se extiende más allá de los escenarios de sonido, incorporando infraestructura de exhibición y convención a través de asociaciones con India Exposition Mart Limited y el Export Promotion Council for Handicrafts. El presidente de IEML, Rakesh Kumar, y el presidente de EPCH, Neeraj Khanna, están desarrollando instalaciones que incluyen un centro de exposiciones, un salón de convenciones, un hotel, salas de exposición de negocios y un helipuerto, con el objetivo de crear oportunidades económicas para los artesanos locales y las comunidades tribales.

El veterano cineasta Anil Sharma (el “el puente”franquicia) asistió a la ceremonia, otorgando credibilidad a las ambiciones cinematográficas del estado.

El gobierno estatal está comprometiendo 150 millones de rupias y 16,3 millones de dólares en la fase inicial, con una financiación posterior de 250 a 300 millones de rupias (de 27,2 millones a 32,7 millones de dólares) destinada a etapas posteriores de desarrollo por parte de los desarrolladores.

«Hace tiempo que la gente del estado demanda nuestra propia ciudad cinematográfica, que ayudará a llevar las historias de Chhattisgarh a audiencias globales», dijo Sai en el evento. «Me alegro de que el gobierno esté apoyando esta nueva ciudad cinematográfica de talla mundial con 150 millones de rupias en la primera fase y entre 250 y 300 millones de rupias en las fases posteriores. Debería llevarnos unos dos años desarrollar plenamente este proyecto de ensueño».

Rathi destacó el posicionamiento de la instalación como una solución de producción llave en mano. «Estamos tratando de apoyar a los cineastas con todo el equipo posible y un ecosistema completo para que los productores y equipos de Mumbai y de toda la India puedan venir a Raipur para filmar y ejecutar todo sin problemas», dijo. «La accesibilidad y el entorno propicio para el rodaje ayudarán a los realizadores de principio a fin».

El proyecto representa la apuesta de Chhattisgarh por diversificar la geografía de producción de la India más allá de los centros establecidos en Mumbai, Hyderabad y Chennai, aprovechando al mismo tiempo el desarrollo para impulsar el empleo local en industrias creativas y sectores relacionados.