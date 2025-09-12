India-France Hold contra el terrorismo Reunión en París, condenar el ataque de Pahalgam







India y Francia han reiterado su firme compromiso de combatir el terrorismo en todas sus formas durante la reunión 17 del Grupo de Trabajo Conjunto de India-Francia (JWG) sobre el terrorismo anti-terrorismo, celebrado en París. La reunión tuvo lugar el jueves, dijo una declaración oficial emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) deindia, según informó el IANS.

La delegación india fue dirigida por KD Dewal, Secretario Conjunto (contra-terrorismo), MEA, mientras que Olivier Caron, embajadora de Francia por contra-terrorismo, encabezó el lado francés.

Ambos países condenaron conjuntamente el ataque terrorista de Pahalgam en Jammu y Cachemira, que recientemente se cobró 26 vidas. La declaración destacó las preocupaciones compartidas sobre el terrorismo y la creciente necesidad de una mayor cooperación entre las dos naciones para lidiar con las amenazas globales en evolución.

Las delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre las evaluaciones de amenazas en ambos países. Las discusiones cubrieron una amplia gama de temas, incluida la cruz patrocinada por el estadoborde El terrorismo, las operaciones terroristas en el sur de Asia y el Medio Oriente, y el mal uso de las tecnologías emergentes de las redes terroristas, según un informe de IANS.

Un área de enfoque importante era la amenaza de radicalización en línea y extremismo. Ambas partes reconocieron el creciente peligro de la propaganda terrorista y el reclutamiento a través de plataformas digitales y pidieron esfuerzos conjuntos para contrarrestar estos riesgos.

India y Francia también exploraron una mayor cooperación en plataformas internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF) y la iniciativa No Money for Terror (NMFT).

El MEA señaló: «La discusión sobre la cooperación bilateral y multilateral se centró en la intensificación de las medidas de construcción de capacidad a través del entrenamiento y los ejercicios. Las dos partes discutieron la cooperación en la ONU, FATF y NMFT», según el IANS.

Además, los dos países exploraron la expansión del alcance de su diálogo antiterrorista para incluir delitos organizados, amenazas de ciberseguridad y el intercambio de información sobre la propaganda en línea.

El MEA declaró que ambas naciones estaban interesadas en mejorar el desarrollo de capacidades, incluidos los entrenamientos, los ejercicios conjuntos y el mejor intercambio de información. También discutieron ampliar el diálogo para incluir el crimen organizado, la ciberseguridad amenazasy la lucha contra el contenido extremista en línea, informó la agencia de noticias.

La reunión concluyó con un acuerdo para celebrar la 18a reunión de JWG en India en una fecha mutuamente conveniente.

(con insumos de IANS)





