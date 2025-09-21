India firma un acuerdo exclusivo para explorar Carlsberg Ridge







India ha firmado un contrato de 15 años con la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA) por los derechos exclusivos para explorar los sulfuros polimetálicos en el Océano ÍndicoEl ministro de ciencias de la Tierra, Jitendra Singh, dijo el sábado. Según el contrato, la ISA ha otorgado derechos exclusivos a la India para explorar los sulfuros polimetálicos (PM) en el área asignada de 10,000 kilómetros cuadrados de la cresta de Carlsberg en el Océano Índico.

Los PM contienen metales valiosos como hierro, cobre, zinc, plata, oro y platino, y son precipitados formados por líquidos hidrotermales calientes de la corteza oceánica. «Al formalizar los derechos exclusivos para la exploración del PMS en el Carlsberg Ridge, India ha consolidado aún más su liderazgo en la investigación y exploración de aguas profundas. Esto mejorará nuestra presencia marítima y desarrollará capacidad nacional», dijo.

