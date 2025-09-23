India extiende el cierre del espacio aéreo para el avión de Pakistán hasta el 24 de octubre







India ha extendido el cierre de su espacio aéreo para Pakistán aviones civiles y militares hasta el 24 de octubre.

El país vecino también ha cerrado su espacio aéreo para los aviones indios hasta el 24 de octubre. Ambos países han cerrado su espacio aéreo respectivo para los aviones del otro desde abril a raíz del ataque terrorista de Pahalgam.

India y Pakistán han emitido avisos separados a los aviadores (notas) para extender los cierres del espacio aéreo.

Espacio aéreo indio No estará disponible para aviones y aviones registrados en Pakistán operados/propiedad o alquilados por Pakistan Airlines/operadores, incluidos vuelos militares, según el Notam emitido el 23 de septiembre.

El espacio aéreo permanecerá cerrado hasta 2359 horas (UTC) el 23 de octubre, lo que se traduce en 0530 horas (IST) el 24 de octubre.

Tras el ataque terrorista de Pahalgam que mató a 26 personas el 22 de abril, India cerró su espacio aéreo para aviones operados, propiedad o alquilados por Pakistan Airlines y operadores, incluidos vuelos militares, con efecto desde el 30 de abril. Desde entonces, se han extendido los bordes.

En general, un notam es un aviso que contiene información que es esencial para el personal involucrado en operaciones de vuelo.

