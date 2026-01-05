India expresa «profunda preocupación» por los acontecimientos en Venezuela







India expresó el domingo “profunda preocupación” por la captura del presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos. Nicolás Maduro y su esposa en una operación militar, y dijo que está siguiendo de cerca la situación que se desarrolla en el país sudamericano rico en petróleo.

En su primera reacción a la acción estadounidense sin precedentes en la capital de Venezuela, Caracas, la madrugada del sábado, Nueva Delhi también pidió una resolución pacífica de la situación a través del diálogo para garantizar la estabilidad en la región y reafirmó su apoyo al bienestar del pueblo de ese país.

India también aconsejó a sus nacionales evitar todos los viajes no esenciales a Venezuela e instó a todos aquellos que se encuentren en ese país a extremar las precauciones.

“En vista de los recientes acontecimientos en VenezuelaSe recomienda encarecidamente a los ciudadanos indios que eviten todos los viajes no esenciales a Venezuela”, dijo el MEA.

En Venezuela hay alrededor de 50 NRI (indios no residentes) y 30 PIO (personas de origen indio), según la embajada en Caracas.

