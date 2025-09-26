India es un «aliado increíble», dice en medio de tensiones de petróleo







Estados Unidos busca una mayor cooperación comercial y de energía con su «aliado increíble» IndiaEl Secretario de Energía, Chris Wright, dijo, al tiempo que reconoce la «fricción» entre los países sobre la importación de petróleo ruso descontado de Nueva Delhi bajo sanciones. Wright hizo los comentarios en una conferencia de prensa organizada en el Centro de Prensa Extranjeros de Nueva York el miércoles al margen de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de alto nivel.

Wright dijo que India tiene una demanda de energía en rápido crecimiento debido al aumento de la prosperidad y las oportunidades entre su gente. «Soy un gran admirador de la India; amamos la India. Esperamos más comercio de energía, más interacciones de ida y vuelta con India», dijo. Wright estaba respondiendo a una pregunta de PTI sobre comentarios recientes del ministro de Comercio Piyush Goyal sobre la expansión del comercio energético con Washington, y que los objetivos de seguridad energética de la India tendrán un alto elemento de participación de los Estados Unidos.

«Y luego India está atrapada en medio de otro tema», dijo Wright, refiriéndose a las compras de petróleo ruso de Nueva Delhi. Wright dijo que la preocupación estadounidense sigue siendo el flujo de petróleo ruso sancionado a países como India, China y Turkiye, que según él está ayudando a financiar la guerra en Ucrania.

Wright dijo que la «mayor pasión» del presidente estadounidense Donald Trump es lograr la paz en el mundo. “Cuando hablo con él, no importa cuál sea el tema, surge la paz. ¿Cómo podemos usar nuestras herramientas y apalancamiento para impulsar la paz; y la guerra rusa en UcraniaPor supuesto, es brutal. Todos queremos ver que llegue a su fin ”, dijo.

La administración Trump ha impuesto un arancel adicional del 25 por ciento a la India como penalización por sus compras de petróleo ruso, llevando los gravámenes totales impuestos al país por Estados Unidos al 50 por ciento, entre los más altos del mundo. Estados Unidos representa aproximadamente el 18 por ciento de las exportaciones totales de bienes de la India, el 6.22 por ciento en las importaciones y el 10.73 por ciento en el comercio total de mercancías del país.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente