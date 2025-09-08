India es testigo del eclipse lunar total raro mientras las multitudes se reúnen para ver la luna de sangre







La emoción se extendió por la India el domingo por la noche cuando miles de personas se reunieron en diferentes ciudades para presenciar el tan esperado total Eclipse lunarpopularmente conocido como la luna de sangre.

En Bengaluru, las multitudes se reunieron en el Instituto Indio de Astrofísica para ver cómo desarrollarse el espectáculo. Sahana, uno de los primeros visitantes, dijo: «No estaba completamente rojo, pero pude ver la luna en un tono gris claro. Fue agradable. Fue una buena experiencia. Estoy esperando a las 11 pm para ver la luna de sangre», dijo Sahana, quien llegó al Instituto Indio de Astrofísica para ver el eclipse Lunar total.

En la capital, los delhiitas desafiaron cielos nublados para probar suerte en el planetario Nehru. Un visitante entusiasta dijo: «Está cubierto de nubes en este momento. Estamos muy emocionados de presenciar el eclipse lunar y ver el proceso detallado de cómo sucede …» dijo una mujer que llegó Planetario de nehru Para ver el eclipse lunar total

Mientras tanto, en Kolkata, los estudiantes y los entusiastas de la astronomía acudieron en el mancha Paschim Banga Vigyan en Jadavpur. Para muchos, fue una experiencia por primera vez. Riya Bhattacharjee, un estudiante, dijo: «Esta es la primera vez que presencié un eclipse lunar total. La luna de sangre es uno de los fenómenos más interesantes que he investigado y escuchado … Esta experiencia en vivo es extremadamente inmersiva».

Adding a scientific perspective, Sandip Chakraborti, Director of the Indian Centre for Space Physics, explained from West Medinipur, «Today, Sun, Earth and Moon are on the same line… this is a rare event that happened on 31st January, 2018 and the next time, it will happen on 31st December, 2028…» The total Lunar Eclipse commenced at 8.58 pm across India and lasted until 2:25 am.

Un eclipse lunar es un evento astronómico que ocurre cuando el Luna Se mueve hacia la sombra de la tierra, haciendo que la luna se oscurece. Dicha alineación ocurre durante una temporada de eclipse, aproximadamente cada seis meses, durante la fase de luna llena, cuando el plano orbital de la luna está más cerca del plano de la órbita de la Tierra. Esto puede ocurrir solo cuando el sol, la tierra y la luna están exactamente o muy estrechamente alineados con la tierra entre los otros dos, lo que solo puede suceder en la noche de una luna llena cuando la luna está cerca de cualquiera de los nodos lunares. El tipo y la longitud de un eclipse lunar dependen de la proximidad de la luna al nodo lunar.

