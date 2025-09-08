India envíe garantías a Bélgica sobre las condiciones de la cárcel de Mehul Choksi







El Ministerio de Asuntos Interiores de la India (MHA) ha emitido una carta de seguridad formal al Ministerio de Justicia belga y a las autoridades judiciales relevantes, que describe las condiciones bajo las cuales el empresario fugitivo Mehul Choksi se celebraría si se extraditó de Bélgica a la India, informó el ANI.

Las garantías se emitieron en coordinación con el gobierno de Maharashtra y las autoridades penitenciarias, con el objetivo de abordar las preocupaciones planteadas en los procedimientos de extradición con respecto a las condiciones de detención de Choksi y los estándares de derechos humanos.

Mehul Choksi es buscado en relación con un importante caso de fraude bancario que involucra al Banco Nacional de Punjab (PNB) y enfrenta cargos bajo varias secciones del Código Penal de la India (IPC), incluida la conspiración penal, la trampa y la falsificación, así como bajo la Ley de Prevención de Corrupción, 1988.

Según el ANI, la MHA ha designado el Barrack No. 12 en Arthur Road Jail en Mumbai como la instalación donde choksi sería detenido. El cuartel está destinado a delincuentes no violentos, de cuello blanco y, en la actualidad, no está superpoblado. La carta enfatiza el cumplimiento de las normas internacionales, incluidas las establecidas por el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT).

Cada detenido recibirá al menos tres metros cuadrados de espacio personal, excluyendo muebles. Los arreglos para dormir incluyen colchones de algodón limpios, almohadas, mantas y acceso a instalaciones de ventilación y saneamiento natural. Las células tienen inodoros y baños unidos, y el suministro de agua es continuo y seguro para beber.

Choksi tendrá derecho a: tres comidas al día con alojamiento para dietas especiales, acceso a atención médica a través de un hospital en el sitio 24/7 con referencias de emergencia al Hospital Sir JJ cercano, asesores legales, incluidas reuniones diarias con abogados y visitas semanales de la familia cercana, actividades recreativas como el yoga, los juegos de la mesa, los juegos informales, el acceso y el acceso a los libros y los periódicos, según la ANI.

La instalación está debajo CCTV Vigilancia, con el personal de la prisión presente las 24 horas. Los registros médicos anteriores de Choksi se tendrán en cuenta, y cualquier equipo o terapia recetado médicamente estará disponible sin costo.

Las garantías se presentaron a las cámaras de acusación en Amberes, donde actualmente se escucha el caso de extradición. Estas condiciones están destinadas a satisfacer el Artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, lo que prohíbe la tortura y el tratamiento inhumano o degradante.

Choksi, quien fue arrestado en Bélgica en abril, es coacusado con su sobrino Nirav Modi En el caso de fraude PNB de Rs 13,000 millones de rupias. Si los tribunales belgas aceptan las garantías de la India y se cumplen todas las condiciones legales para la extradición, Choksi pronto podría ser enviado de regreso a la India para enfrentar el juicio.

(con entradas ANI)





Fuente