India en diálogo activo para pacto comercial con EE.UU., UE y Omán: Goyal







India ha implementado una serie de acuerdos de libre comercio con naciones desarrolladas y está en diálogo activo para tales pactos con naciones como la A NOSOTROSOmán y la UE, afirmó el Ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal.

India ha implementado pactos comerciales con Australia, los Emiratos Árabes Unidos y el bloque AELC. También ha firmado un acuerdo con el Reino Unido.

«Hemos firmado acuerdos de libre comercio (TLC) con muchos países desarrollados en los últimos tres años… Estamos en diálogo activo con Estados Unidos, la UE, Chile, Perú, Nueva Zelanda y Omán», dijo el ministro a los periodistas.

«Esto demuestra claramente que la India es el destino favorecido y preferido tanto para la inversión como para el comercio bilateral», añadió.

Goyal también dijo que el jueves discutió, también con Brasil, ampliar el acuerdo comercial preferencial desde su nivel actual para que «podamos» en el futuro penetrar más en el mercado sudamericano.

El equipo oficial indio se encuentra actualmente en Washington para mantener conversaciones comerciales con sus homólogos estadounidenses. El equipo estará allí hasta el 17 de octubre. En febrero de este año, los líderes de India y Estados Unidos ordenó a los funcionarios que negociaran una propuesta de Acuerdo Comercial Bilateral (BTA).

Han fijado una fecha límite para concluir el primer tramo del pacto para el otoño (octubre-noviembre) de 2025. Hasta ahora, se han completado cinco rondas de negociaciones. El mes pasado, Goyal encabezó una delegación oficial a Nueva York para mantener conversaciones comerciales.

Estas deliberaciones son importantes ya que las relaciones entre los dos países se han visto afectadas por una grave tensión después de que la administración Trump impusiera un elevado arancel del 50 por ciento a los productos indios. Incluye un derecho de importación adicional del 25 por ciento para la compra de petróleo crudo ruso.

La India ha calificado estos derechos de «injustos, injustificados e irrazonables». La industria india también ha expresado su preocupación por la nueva política de Trump sobre visas H1B.

Sin embargo, las recientes conversaciones telefónicas entre Primer Ministro Narendra Modi y el presidente estadounidense, Donald Trump, han generado esperanzas de un resultado positivo de las negociaciones en curso para el acuerdo comercial.

Después de un breve intervalo, el Representante Comercial Adjunto de Estados Unidos para Asia Meridional y Central, Brendan Lynch, mantuvo conversaciones con funcionarios indios en Nueva Delhi el 16 de septiembre. En esa reunión, ambas partes acordaron impulsar una conclusión pronta y mutuamente beneficiosa del acuerdo.

El pacto propuesto apunta a más que duplicar el comercio bilateral a 500 mil millones de dólares para 2030 desde los 191 mil millones de dólares actuales. Estados Unidos siguió siendo el mayor socio comercial de la India por cuarto año consecutivo en 2024-25, con un comercio bilateral valorado en 131.840 millones de dólares (exportaciones de 86.500 millones de dólares). Representa aproximadamente el 18 por ciento de las exportaciones totales de bienes de la India, el 6,22 por ciento de las importaciones y el 10,73 por ciento del comercio total de mercancías del país.

Las exportaciones de mercancías de la India a Estados Unidos disminuyeron un 11,93 por ciento a 5.460 millones de dólares en septiembre debido a los altos aranceles impuestos por Washington, mientras que importaciones aumentó un 11,78 por ciento a 3.980 millones de dólares durante el mes, según datos del Ministerio de Comercio.

Las exportaciones de mercancías de la India a Estados Unidos disminuyeron un 11,93 por ciento a 5.460 millones de dólares en septiembre debido a los altos aranceles impuestos por Washington, mientras que importaciones aumentó un 11,78 por ciento a 3.980 millones de dólares durante el mes, según datos del Ministerio de Comercio.





