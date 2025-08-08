India en conversaciones con varios países, incluidos Estados Unidos, en acuerdos comerciales: Goyal







India está negociando activamente los acuerdos comerciales con varios países, incluido el Estados UnidosDicho comercio e ministro de la industria, Piyush Goyal, el viernes. También expresó su confianza en que las exportaciones de la India en 2025–26 serán más altas que el registro del año pasado, informó el PTI.

Hablando en el evento BT India @100, Goyal destacó el interés global en el comercio con India. Mencionó discusiones en curso con Omán, la Unión Europea, los Estados Unidos, Chile, Perú y Nueva Zelanda, y dijo que muchos más países están ansiosos por construir lazos comerciales más estrechos con la India.

«Hoy, el mundo reconoce la fuerza de la India», dijo Goyal.

«Con una población de 1.400 millones, ofrecemos una gran demanda y un mercado interno masivo. Por eso tantos países quieren un mejor acceso al mercado indio», dijo, según el PTI.

Las exportaciones totales (bienes y servicios) de la India en 2024–25 alcanzaron USD 825 mil millones.

Goyal dijo que espera que esta cifra se supere en el año financiero actual.

En el Acuerdo Comercial India-Estados Unidos, confirmó que las conversaciones están progresando. Un equipo estadounidense visitará India el 25 de agosto para la próxima ronda de discusiones. Las conversaciones son importantes ya que Estados Unidos ha impuesto el 50 por ciento aranceles Sobre bienes indios, con el 25 por ciento en vigencia desde el 7 de agosto y el resto vencido a partir del 27 de agosto.

India recientemente ha firmado acuerdos comerciales con países como los EAU, Mauricio, Australia, el Reino Unido y la AELF (Asociación Europea de Libre Comercio).

En respuesta a las preocupaciones sobre los aranceles y los desafíos comerciales, Goyal dijo que no cree en la idea de desglobalización. En cambio, lo ve como un momento de cambio, donde los países están remodelando las rutas y asociaciones comerciales.

También rechazó las críticas a la economía india, incluidos los comentarios pasados de Donald Trump, quien había llamado a India una «economía muerta».

Goyal dijo: «India es la gran economía de más rápido crecimiento, que contribuye al 16 por ciento al crecimiento global».

Goyal también abordó las preocupaciones sobre el Acuerdo Comercial India-Reino Unido, especialmente en whisky escocés y adquisiciones gubernamentales. Dijo que no hay problemas importantes, y las empresas indias también están ganando acceso a los mercados del Reino Unido.

Sobre el líder de la oposición Rahul GandhiLa crítica de la economía y las elecciones, Goyal los descartó como «desafortunados» y «absurdos», y agregó que la comisión electoral de la India es respetada en todo el mundo por celebrar elecciones libres y justas, según el PTI.

Concluyó diciendo: «India siempre encuentra oportunidades en una crisis. Nuestra moral es alta, y estamos seguros de que la nación continuará fortaleciéndose», informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





