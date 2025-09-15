India en conversaciones con casi una docena de países para acuerdos comerciales







India ha acelerado las discusiones sobre los acuerdos de libre comercio (TLC) con socios clave en múltiples regiones, según actualizaciones oficiales de la Ministerio de Comercio.

India está negociando los acuerdos comerciales con casi una docena de naciones, incluidos Estados Unidos (EE. UU.), Unión Europea (UE), Australia, Sri Lanka y otras, como parte de su estrategia para expandir el comercio y asegurar oportunidades de crecimiento a largo plazo, informó la agencia de noticias ANI.

Con el A NOSOTROSYa se han producido cinco rondas de negociaciones.

Se espera que Brendan Lynch, Representante Asistente de Comercio de los Estados Unidos para Asia Sur y Central, llegue a India el lunes para continuar las conversaciones para un acuerdo comercial bilateral con el equipo de negociación de la India, informó ANI.

Las discusiones se llevarán a cabo el martes, dirigido por el negociador jefe y secretario especial de la India en el Departamento de Comercio, Rajesh Agrawal. La ronda anterior, programada entre el 25 al 29 de agosto, había sido pospuesta.

«Las conversaciones comerciales bilaterales con los EE. UU. Están en curso en múltiples niveles, incluidos canales diplomáticos, ministros de comercio y negociadores principales, que cubren problemas comerciales y no comerciales», dijo un funcionario del gobierno a ANI.

India También está en negociaciones integrales con la UE. La 13ª ronda de las conversaciones de la TLC India-UE tuvo lugar del 8 al 12 de septiembre, que involucraron 75 sesiones técnicas en sectores como la agricultura, el comercio digital, el acceso al mercado y los derechos de propiedad intelectual. El Comisionado de Comercio de la UE y el Comisionado de Agricultura y Alimentos visitaron India del 11 al 12 de septiembre para celebrar reuniones detalladas con altos funcionarios indios. La 14ª ronda está programada en Bruselas del 6 al 10 de octubre.

Con Australia, India está buscando expandir el alcance de la cooperación económica y el acuerdo comercial existente (ECTA) a un TLC completo. Se han celebrado once rondas formales y múltiples discusiones intersesionales, y la última ronda tiene lugar en agosto.

India también está buscando acuerdos comerciales bilaterales con Nueva Zelanda, Sri Lanka, Omán, Chile, Corea y Perú. Se han celebrado catorce rondas de conversaciones con Sri Lanka, la última en julio. Negociaciones con Omán concluyó después de cinco rondas, con capítulos finalizados para el acuerdo. Las discusiones con Perú y Chile se planean para noviembre y octubre respectivamente, mientras que India-Corea habla para actualizar la CEPA ha completado 11 rondas, las últimas en julio.

Fuentes del gobierno dijeron que los próximos meses serán críticos, ya que los resultados de estas negociaciones podrían redefinir el papel de la India en la arquitectura comercial global y dar forma a su trayectoria económica durante la próxima década.

(Con entradas ANI)





