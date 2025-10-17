India dice que el abastecimiento de energía está guiado por el interés nacional en medio de las conversaciones petroleras entre Estados Unidos y Rusia







India dijo el jueves que está “ampliando y diversificando” su abastecimiento de energía para cumplir con las condiciones del mercado, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el primer ministro Narendra Modi le aseguró que Nueva Delhi dejará de adquirir petróleo crudo ruso.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, respondiendo a las declaraciones de Trump, dijo que la prioridad constante de Nueva Delhi ha sido salvaguardar los intereses del consumidor indio en un escenario energético volátil. Dijo que las políticas de importación de la India están guiadas enteramente por el interés nacional, y agregó que la India también ha estado buscando expandir los vínculos energéticos con Estados Unidos.

«Garantizar precios energéticos estables y suministros seguros han sido los dos objetivos de nuestra política energética», afirmó. La continua compra de productos petrolíferos de Rusia por parte de la India a pesar de las sanciones occidentales se ha convertido en un problema importante que provocó una grave caída en las relaciones entre Nueva Delhi y Washington.

‘En interés de Nueva Delhi’

El petróleo crudo ruso sigue siendo la opción más rentable en el mercado global y los vínculos energéticos de Rusia con la India están en sintonía con los intereses nacionales de Nueva Delhi, dijo el jueves el embajador ruso Denis Alipov. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, afirmó Rusia confía en que continuará su cooperación energética con la India.

«Seguimos cooperando con nuestros socios amigos. Nuestro recurso energético tiene demanda. Es económicamente viable y factible», dijo Novak, que se ocupa del sector energético de Rusia. «Estoy seguro de que nuestros socios seguirán trabajando con nosotros, interactuando y desarrollando la cooperación energética», afirmó.

