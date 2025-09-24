India debería comenzar a exportar etanol: Nitin Gadkari







Ministro de Transporte por la Carretera y Carreteras, Nitin GadkariAl destacar el potencial de la India para producir etanol, afirmó que el país ahora debería prepararse para exportar etanol, informó la agencia de noticias ANI. Después de cumplir con el objetivo del 20 por ciento de la mezcla de etanol en gasolina, ha llegado el momento en que India debería prepararse para exportar etanol dada su producción excedente en el país, dijo Gadkari el miércoles.

«Es el momento del desarrollo futurista de la India. Necesitamos reducir nuestras importaciones y aumentar nuestras exportaciones. En cuanto al excedente de etanol, ahora es el requisito del país que necesitamos exportar etanol», dijo el ministro, al dirigirse a la segunda conferencia internacional y exhibición sobre bioenergía y tecnologías que se han mantenido en Nueva Delhi, lo que destaca la producción de etanol de la India.

La capacidad de producción de etanol de la India alcanzó una producción anual de aproximadamente 1,822 millones de litros para el 30 de junio, informó ANI. Con el programa de etanol del gobierno combinado con la gasolina (EBP) que promueve activamente una mayor producción para cumplir con su objetivo de combinación del 20 por ciento para el Etanol Año de suministro (ESY) 2025-26.

La producción se basa principalmente en materias primas de melaza (a base de caña de azúcar) y granos (maíz, arroz).

En el ESY en curso 2024-25, se logró un promedio de 19.05 por ciento de mezcla de etanol como el 31 de julio, informó ANI.

Gadkari destacó aún más el papel pionero de Brasil en el etanol y enfatizó que la India también está ampliando rápidamente. Citó el éxito del etanol a base de maíz, que aumentó significativamente a los agricultores.

«Los agricultores ahora ganan 45,000 millones de rupias más anuales debido a las políticas de etanol. La diversificación de la agricultura hacia la energía es la necesidad de la hora», dijo el ministro.

Mientras subraya los avances de la India en la mezcla de etanol, dijo que la gasolina ahora tiene hasta un 20 por ciento de etanol. El Ministro de la Unión también señaló a las iniciativas para convertir la paja de arroz en etanol y gas natural bio-confomprimido (CNC), lo que ayudaría a abordar la quema de rastrojos y la contaminación severa de Delhi.

Lanzando luz sobre la nueva innovación tecnológica, Gadkari habló además sobre las pruebas exitosas de las carreteras bio-bitúmenes, los generadores de etanol y los vehículos de combustible flexible.

Él dijo: «Los fabricantes de automóviles, incluido Toyota, TataMahindra, Suzuki y Hyundai están adoptando tecnología de combustible flexible, mientras que los fabricantes de tractores y los fabricantes de equipos de construcción también están cambiando a biocombustibles e hidrógeno «.

El Ministro también reiteró el compromiso del gobierno con los combustibles alternativos, con el objetivo de reducir la contaminación, reducir la dependencia de las importaciones e impulsar los ingresos de los agricultores.

Destacando las preocupaciones sobre la contaminación, Gadkari dijo que «casi el 40 por ciento de la contaminación del aire en India es causada por combustibles de transporte». `Al mismo tiempo, importamos combustibles fósiles por valor de Rs 22 lakh crore anualmente. Es hora de que el mundo y la India adopten alternativas como etanol, bio-CNG y combustible de aviación sostenible «, declaró el ministro.

(Con entradas ANI)





