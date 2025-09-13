India da la bienvenida al gobierno interino de Nepal, esperanzas de paz y estabilidad







Subrayando esa India y Nepal ¿Son los «vecinos cercanos, compañeros democracias y socios de desarrollo a largo plazo», el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) acogió el viernes el viernes la formación de un gobierno interino en Katmandú dirigido por la ex presidente del Tribunal Supremo Sushila Karki, expresando la esperanza de que la medida «ayude a fomentar la paz y la estabilidad» en la nación Himalayan?

En su respuesta, el MEA dijo que India «continuará trabajando estrechamente con Nepal para el bienestar y la prosperidad de nuestros dos pueblos y países».

«Damos la bienvenida a la formación de un nuevo gobierno interino en Nepal, dirigido por la honorable Sra. Sushila Karki. Tenemos la esperanza de que esto ayude a fomentar la paz y la estabilidad. Como vecina cercana, una compañera democracia y un socio de desarrollo a largo plazo, India continuará trabajando estrechamente con Nepal para el bienestar y la prosperidad de nuestros dos pueblos y países», «, los países», «los países», los países «, los países», los países «, los países», los países, «, los países», » Mi declaración leer.

Sushila Karki, que juró el viernes por el presidente Ramchandra Paudel en una ceremonia formal en Katmandú, se ha convertido en la primera mujer de Nepal en la primera primera ministra interina. Su nombramiento sigue a la renuncia de KP Sharma Oli a principios de esta semana después de que un movimiento liderado por la juventud exigió una figura no política y creíble para guiar al país a través de la transición.

La selección de Karki marca un raro momento de consenso en la política nepalí. Elegida a través de un voto público en poder de los líderes de la Generación Z en la plataforma en línea Discord, surgió como la figura más popular y aceptable, no solo entre el movimiento juvenil sino también entre las fuerzas políticas tradicionales que buscan estabilidad y credibilidad en un momento de agitación, según el Post de Katmandú.

Karki tiene como objetivo restaurar el orden, celebrar elecciones y garantizar el desarrollo de Nepal. Es aceptable tanto para los jóvenes como para las fuerzas políticas tradicionales, elogiada por la independencia judicial. Nacido el 7 de junio de 1952 en ShankarpurEl viaje de Biratnagar, Karki al liderazgo nacional se ha basado en décadas de experiencia legal y una reputación inquebrantable de integridad. Después de completar su educación temprana en Biratnagar, obtuvo una maestría en la Universidad Hindú de Banaras en India, seguida de una Licenciatura en Leyes de la Universidad de Tribhuvan en 1978.

Comenzó a practicar la ley en 1979, y a lo largo de los años construyó una respetada carrera legal que sirve como presidenta de la Asociación de Abogados Zonales de Koshi y del Colegio de Apelaciones de Biratnagar, antes de ser nombrado juez de la Corte Suprema en 2009.

En julio de 2016, se convirtió en la primera mujer Justicia de Nepal, conocida por emitir fuertes veredictos en casos de corrupción de alto perfil. Aunque fue nominada a la corte superior bajo la cuota del Congreso Nepalí, aquellos que han trabajado estrechamente con su estrés de que siempre mantuvo la independencia judicial y nunca se inclinó ante la presión política.

De hecho, su mandato terminó en junio de 2017 después de una controvertida moción de juicio político ampliamente visto como un intento político para detener su veredicto sobre el nombramiento principal de la policía fue presentado contra ella por el entonces. Pura debería el deuba-miró la coalición.

Aquellos que han trabajado con ella describen a Karki como valiente y poseen el más alto nivel de integridad. También es conocida por su forma de vida espartana, dicen. Ananda Mohan Bhattarai, ex juez de la Corte Suprema, dice que Karki y su esposo han hecho contribuciones significativas al movimiento democrático del país, según el Katmandú Post.

Son verdaderos gandhianos, no solo en ideología sino también en estilo de vida. «Ella ha aceptado asumir un desafío tan grande, demostrando su coraje. Todos necesitamos apoyarla», dijo Bhattarai, un ex juez de la Corte Suprema que trabajó con ella. «Tengo la esperanza de que ella lidere durante el período de transición, abrazando los principios democráticos al más alto nivel».

Ella se ha mantenido muy vocal contra la corrupción. Durante su mandato, su banco emitió veredictos históricos en casos de corrupción contra políticos. Aunque ella ingresó a la corte superior a través del Cuota del Congreso nepalíElla nunca comprometió su integridad, según aquellos que conocen su trabajo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente