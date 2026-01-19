India crecerá un 6,4 por ciento en 2026-27 y seguirá siendo la principal economía de más rápido crecimiento: FMI







India mantendrá su posición como la principal economía de más rápido crecimiento del mundo durante los próximos dos años, incluso cuando el crecimiento global muestra signos de moderación, según el International Fondo Monetario (FMI) Actualización de Perspectivas de la economía mundial publicada en enero de 2026.

El FMI estima que la economía de la India crecerá un 7,3 por ciento en 2025, seguido de un 6,4 por ciento tanto en 2026 como en 2027, superando significativamente los promedios de las economías globales y avanzadas.

Por el contrario, se prevé que la economía mundial se expandirá a un ritmo del 3,3 por ciento en 2025 y 2026, antes de disminuir ligeramente al 3,2 por ciento en 2027.

Las sólidas perspectivas de la India se sustentan en una capacidad de recuperación demanda internauna inversión pública sostenida y una recuperación gradual del gasto de capital privado.

En comparación con otras economías importantes, la trayectoria de crecimiento de la India sigue siendo notablemente más sólida: se prevé que Estados Unidos crezca un 2,4 por ciento en 2026, China un 4,5 por ciento y la zona del euro un modesto 1,3 por ciento.

Entre las economías asiáticas emergentes y en desarrollo, la India continúa a la cabeza, superando a sus pares regionales y contribuyendo significativamente al crecimiento proyectado del 5,0 por ciento para Asia en 2026.

El FMI señala que se espera que las economías de mercados emergentes y en desarrollo como grupo crecer en un 4,2 por ciento en 2026, muy por debajo del ritmo proyectado por la India.

«En India, el crecimiento se revisa al alza en 0,7 puntos porcentuales hasta el 7,3 por ciento para 2025, lo que refleja un resultado mejor de lo esperado en el tercer trimestre del año y un fuerte impulso en el cuarto trimestre. Se proyecta que el crecimiento se moderará al 6,4 por ciento en 2026 y 2027 a medida que los factores cíclicos y temporales disminuyan», dijo el FMI.

El FMI dijo que se espera que la inflación en India regrese a niveles cercanos al objetivo (2-6 por ciento) después de una marcada caída en 2025 impulsada por los bajos precios de los alimentos.

En cuanto a la economía global, dijo que los vientos en contra del cambio de políticas comerciales se ven compensados ​​por los vientos de cola provenientes del aumento de la inversión relacionada con la tecnología, incluida la inteligencia artificial (IA), más en América del Norte y Asia que en otras regiones, así como el apoyo fiscal y monetario, las condiciones financieras ampliamente acomodaticias y la adaptabilidad del sector privado.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente