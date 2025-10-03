India, China para reanudar los servicios aéreos directos para el final de octubre







India y China reanudarán los servicios de vuelo directo a finales de este mes, dijo el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA).

Los servicios de vuelo entre los dos lados fueron suspendidos en vista del este Latakh Fila de borde.

Ahora se ha acordado que los servicios aéreos directos que conectan puntos designados en India y China pueden reanudarse a fines de octubre, dijo MEA.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente