India celebra a GST Bachat Utsav como con las reformas que reducen los precios del consumidor







Alabando la implementación de GST Las reformas, el ministro de la Unión, Pralhad Joshi, dijo el lunes que «Bachat Utsav» se celebra en todo el país y lo califica como la «reforma más grande» en el país en 75 años.

Según la estructura revisada, las losas GST de cuatro niveles anteriores se han consolidado en dos categorías principales: 5 por ciento y 18 por ciento. Los artículos que anteriormente fueron gravados al 12 por ciento se redujeron al 5 por ciento, mientras que los de la categoría del 28 por ciento se han racionalizado al 18 por ciento. Los productos esenciales y los artículos de uso diario ahora se gravan a la tasa más baja, lo que los hace más asequibles para los hogares.

«Bachat Utsav» se está celebrando en el país. Este es el más grande reforma en el país en 75 años. Como ministro de Asuntos del Consumidor, solo espero que las nuevas tarifas se transfieran por completo al consumidor final, y para monitorearlo, también hemos establecido una línea de ayuda «, dijo Pralhad Joshi a los periodistas.

La reforma en la estructura fiscal de bienes y servicios, que fue aprobada durante la 56ª reunión del Consejo GST a principios de este mes, está en vigencia a partir de hoy. El sistema actual de cuatro tasas se reemplazará con un régimen simplificado de dos pizchas del 5% y el 18%. Se ha retenido una losa separada del 40 por ciento para los productos de lujo y pecado.

Se espera que este nuevo marco alivie el cumplimiento, reduzca los precios del consumidor, aumente la fabricación y respalde una amplia gama de industrias, desde agricultura a automóviles y de FMCG a energía renovable. Está destinado a reducir el costo de vida, fortalecer las MIPYME, ampliar la base de impuestos e impulsar el crecimiento inclusivo.

En los bienes de consumo de movimiento rápido (FMCG) y el sector lácteo, las principales marcas como Amul y Mother Dairy han anunciado recortes de precios sustanciales, lo que refleja el beneficio completo de la reducción de GST.

Los artículos como la leche, la mantequilla, el ghee, el paneer, el queso, el helado, los bocadillos y los alimentos congelados se han llevado bajo la losa del 5 por ciento, debido a que 100 g de mantequilla Amul ahora costarán Rs 58 en lugar de Rs 62, y la leche de temperatura ultra alta (UHT) ha caído a Rs 75 por litro de Rs 77. Madre Madre. Madre Madre. Lácteos También ha reducido los precios en batidos, paneer, ghee y productos congelados.

