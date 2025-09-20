India, Canadá se reúne en Nueva Delhi para impulsar la cooperación de seguridad







Asesor de seguridad nacional Ajit Doval Conoció a su homólogo canadiense Nathalie G. Drouin, asesora de seguridad e inteligencia nacional de Canadá, el 18 de septiembre en Nueva Delhi, dijo el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) en un comunicado oficial.

La visita fue parte del diálogo regular de seguridad bilateral entre las dos partes y también sirvió como seguimiento de las discusiones entre el primer ministro Modi y el primer ministro Carney al margen de la cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá.

Ambas partes reconocieron el claro impulso para reconstruir la confianza y expandir la cooperación en los niveles más altos de liderazgo político. Hicieron discusiones productivas sobre el avance de la relación bilateral, incluida contraterrorismoCombinación de intercambios de delitos e inteligencia organizados transnacionales. Acordaron fortalecer la cooperación de seguridad y reforzar los mecanismos existentes de compromiso.

Los dos NSA también deliberaron sobre áreas prioritarias para la futura cooperación e intercambiaron puntos de vista sobre los desarrollos regionales y globales.

Según el MEA, ambas partes acordaron trabajar estrechamente en el camino a seguir y adoptar un enfoque colaborativo hacia un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

Sobre la base de estas discusiones, India y Canadá celebraron consultas de oficina pre-extranjeras (FOC) en Nueva Delhi el 19 de septiembre, dirigido por el Secretario (East) P Kumaran, mientras que el lado canadiense fue dirigido por el viceministro de Relaciones Exteriores, David Morrison.

Las preconsultaciones siguieron a la reunión bilateral entre el primer ministro Narendra Modi y el primer ministro canadiense Mark Carney al margen de la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, el 17 de junio de 2025, según el MEA.

Las discusiones brindaron la oportunidad de revisar las relaciones bilaterales del estado de India-Canadá e intercambiar opiniones sobre otros temas internacionales y regionales. Ambas partes reafirmaron la importancia de los lazos de India-Canadá, anclados en valores democráticos compartidos, respeto por el estado de derecho y el compromiso con los principios de soberanía e integridad territorial.

También dieron la bienvenida al progreso logrado desde junio de 2025, incluido el regreso de los altos comisionados a las capitales del otro. En línea con la comprensión alcanzada entre los dos primeros ministros para restaurar la estabilidad en la relación y seguir una asociación constructiva y equilibrada, las dos partes acordaron iniciar los pasos necesarios para reactivar los mecanismos de diálogo bilateral en diversos dominios, incluidos el comercio, la defensa, la energía, la seguridad civil, la seguridad y la ley, las minerales críticas, las minerales, las minerales críticas, espacioCiencia y tecnología, y agricultura, según el MEA.

Para apoyar fuertes vínculos de personas a personas y ampliar las oportunidades económicas entre India y Canadá, ambas partes también decidieron abordar constructivamente problemas relacionados con la capacidad en sus respectivas misiones y consulados.

El viceministro de Relaciones Exteriores, David Morrison, también tuvo la oportunidad de reunirse por separado con el Secretario de Relaciones Exteriores, Vikram Misri.

«India y Canadá celebraron consultas pre-Foc en Nueva Delhi el 19 de septiembre, dirigido por el Secretario (East) P. Kumaran y el viceministro de Relaciones Exteriores David Morrison. Ambas partes dieron la bienvenida al regreso de los altos comisionados, revisaron los lazos bilaterales, acordaron reactivar todos los mecanismos de diálogo, y abordar problemas de capacidad en respectivas misiones diplomáticas», Mea Spokess. Randhir Jaiswal escribió en X.

