India Bloc para presentar un candidato conjunto para encuestas vicepresidenciales







El bloque de la India colocará un candidato conjunto para el Encuestas vicepresidenciales Y el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, está llegando a los partidos de oposición para explorar nombres y llegar a un consenso, dijeron las fuentes el domingo.

Aunque no ha habido ninguna discusión estructurada sobre la elección de un candidato, las conversaciones de backChannel están entre los socios del bloque de la India para deliberar a los nombres de posibles candidatos con Kharge llegando a los partidos de oposición para construir un consenso. Hay consenso entre los partidos de que el bloque de la India presentará un candidato conjunto para las encuestas vicepresidenciales, dijeron fuentes del Congreso. Sin embargo, una sección en el campamento de oposición cree que el bloque de la India debe decidir su candidato después de que el BJP anuncia su elección.

Esto llega en un momento de unidad mayor entre Constituyentes del bloque de la India quienes han prometido luchar contra la revisión intensiva especial de rollos electorales en Bihar y presuntos aparejos de encuesta. En un espectáculo de Unity, los líderes del bloque Top India celebraron la cena en la residencia del líder del Congreso Rahul Gandhi el jueves y prometieron combatir la revisión de los rollos electorales en Bihar, así como en lo que describieron como el «modelo de votación chori» de la Comisión de elecciones BJP.

