India Bloc para concluir `Derechos de votante Yatra` con March en Patna







Días después del líder del Congreso Rahul GandhiTejashwi Yadav de RJD y otros líderes de Mahagathbandhan tomaron una protesta masiva contra el partido gobernante en Bihar por las acusaciones de ‘votación chori’, los líderes del bloque de la India celebrarán una marcha en Patna el lunes, marcando la culminación de su votante Adhikar Yatra. La votación Adhikar Yatra cubrió unos 1.300 km y pasó a través de más de 110 distritos electorales de la Asamblea en lo que fue visto como un preludio de una campaña de encuestas de la Asamblea de High Octane en el estado.

Rahul Gandhi, Tejaswi Yadav, Dipankar Bhattacharya y Vikassheel Insan Mukesh Sahani sacaron al Yatra en un Jeep abierto, informó PTI. Mientras hacía campaña contra las presuntas irregularidades del gobierno y la Comisión Electoral de la NDA, los líderes mostraron la unidad y llevaron el mensaje del supuesto «coro de voto» a diferentes rincones del estado.

Durante su campaña masiva en BiharLos consignas de «Vote Chor, Gaddi Chhor» reverberaron cuando el Yatra navegó a través de 25 distritos del estado. Los líderes del bloque de la India se dirigieron a las reuniones diariamente en varios puntos en los que la mensajería era inequívoca, alegando que «la Comisión Electoral y el BJP están coludiendo para robar votos a través de la revisión intensiva especial (señor) de las listas electorales en Bihar».

En medio de la protesta de alto voltaje en Bihar, el Secretario General del Congreso a cargo de KC Venugopal declaró en X: «El votante Adhikar Yatra concluirá con un enorme yatra en Patna, desde Gandhi Maidan hasta el Dr. Bhim Rao Ambedkar Statue, Ambedkar Park, dando una culminación de la culminación de un Yatra que ha tocado a Millions». «El pueblo de Bihar ha brindado un apoyo sin precedentes al votante Adhikar Yatra embarcado por el líder de la oposición Rahul Gandhi Ji, el ex ministro principal Tejashwi Yadav Ji y todo el Mahagathbandhan».

Además, agregó: «Para un estado que ha visto privaciones y dificultades históricas, la amenaza de su único poder, el derecho a votar, fue robado fue inimaginable».

Destacando la prominencia del yatra, afirmó que «el miedo que tenían en sus corazones necesitaban reconfortante, y el yatra entró como un rayo de esperanza contra la destrucción flagrante de la democracia que se estaba orquestando en nombre de SEÑOR«

El Yatra ha sido un «hito en la rica historia de Bihar de los movimientos de las personas», afirmó el líder del Congreso en su publicación en las redes sociales en X.

El divulgación también tuvo su parte de controversia, con una fila estallando después de que un supuesto video mostró a una persona que usaba un improperio hindi contra Modi de un Dais durante el Yatra en la ciudad de Darbhanga, desde donde Rahul Gandhi, su hermana Priyanka Vadra y el líder del RJD Tejashwi Yadav habían dejado a Muzaffarpur en Motorcycles el miércoles el miércoles pasado.

(Con entradas de PTI)





Fuente