India Bloc elige a B Sudershan Reddy como candidato para elecciones vicepresidenciales







El bloque de India eligió el martes al ex juez de la Corte Suprema, el juez B. Sudershan Reddy como su candidato para las próximas elecciones vicepresidenciales que tendrán lugar el 9 de septiembre.

El anuncio fue hecho por el presidente del Congreso Mallikarjun Kharge en la capital nacional después de la reunión del bloque de la India. B Sudershan Reddy presentará su nominación para las encuestas vicepresidenciales el 21 de agosto.

El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, dijo: «Se nominará el 21 de agosto. Mañana, todo oposición Los parlamentarios de las fiestas se reúnen en el Salón Central a 1 O`Clock «.

El diputado de TMC, Derek O`Brien, dijo: «Todos los partidos de oposición, incluido el Partido Aam Aadmi, están a bordo».

Kharge calificó la lucha vicepresidencial como una batalla ideológica y agradeció a la oposición unida por respaldar la candidatura del juez Reddy.

«Este concurso vicepresidencial es una batalla ideológica, y todos los partidos de oposición acordaron esto, y esta es la razón por la que hemos nominado a B Sudershan Reddy como candidato conjunto», dijo Kharge a periodistas.

El jefe del Congreso, Kharge, aclamó al juez Reddy, que lo califica entre los «juristas más distinguidos y progresistas» del país. Consideró el juez Reddy como un campeón consistente y valiente de la justicia social, económica y política.

«B. Sudershan Reddy es uno de los juristas más distinguidos y progresistas de la India. Ha tenido una carrera legal larga y eminente, incluso como juez del Tribunal Superior de Andhra Pradesh, el Presidente del Tribunal Superior del Justicia de Guwahati y el Juez de la Corte Suprema. Ha sido un defensor social y de los Juegos Políticos. Constitución y derechos fundamentales «, dijo.

El juez B Sudershan Reddy nació el 8 de julio de 1946 y se inscribió como un defensor en Hyderabad con el Consejo de Abogados de Andhra Pradesh el 27 de diciembre de 1971. El juez Reddy ha practicado en asuntos civiles y de escritura en el Tribunal Superior de Andhra Pradesh y trabajó como el complemento del gobierno en el Tribunal Superior durante 1988-90.

También trabajó como abogado permanente adicional para el gobierno central durante 6 meses en 1990. Trabajó como asesor legal y asesoramiento permanente para la Universidad de Osmania. Fue nombrado juez permanente del Tribunal Superior de Andhra Pradesh el 2 de mayo de 1995.

Más tarde, la justicia fue designada como Presidente del Tribunal Superior de Gauhati el 5 de diciembre de 2005. Más tarde fue nombrado juez de la Corte Suprema de la India el 12 de enero de 2008. El juez Reddy se retiró el 8 de julio de 2011. B Sudershan Reddy estará disputando contra el candidato de la Alianza Nacional Democrática CP Radhakrishnan.

La Comisión Electoral había anunciado anteriormente que las encuestas para las elecciones vicepresidenciales se llevarían a cabo el 9 de septiembre, con el conteo de votos programados para el mismo día.

La última fecha para presentar nominaciones es el 21 de agosto, mientras que los candidatos pueden retirar sus nominaciones hasta el 25 de agosto.

El Vicepresidencial Post quedó vacante después de que Jagdeep Dhankhar renunció el primer día de la sesión del Monzón del Parlamento el 21 de julio, citando razones de salud.

El vicepresidente es elegido por una universidad electoral, que consiste en parlamentarios de ambas cámaras del Parlamento.

Las elecciones de VP se rigen por las disposiciones bajo los artículos 64 y 68 de la Constitución. La Comisión Electoral notifica las encuestas de vicepresidente de la Ley de elecciones Presidenciales y Vicepresidenciales de 1952.

Según el Artículo 66 (1) de la Constitución de la India, la elección del Vicepresidente será celebrada por el sistema de representación proporcional mediante votos transferibles únicos, y la votación en dicha elección será por votación secreta. (Ani)





