India aumenta la ayuda a Sri Lanka tras el ciclón Ditwah; Jaishankar confirma







El ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar, declaró el sábado que otro IL-76 de la Fuerza Aérea India (IAF) llegó a Colombo como parte de la asistencia humanitaria en curso de la India a Sri Lanka en el marco de la Operación Sagar Bandhu, en un momento en que la nación insular está lidiando con las crecientes consecuencias de Ciclón Ditwah.

Al compartir la actualización sobre X, Jaishankar señaló que el avión llegó con «9 toneladas de material de socorro» y «2 equipos de búsqueda y rescate urbanos compuestos por 80 miembros del personal de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres».

» En total se entregaron unas 27 toneladas de material de socorro por aire y por mar. ¡Hay más en camino!».

Otro @IAF_MCC El avión IL-76 aterriza en Colombo con: ➡️9 Toneladas de Material de Socorro

➡️2 equipos de búsqueda y rescate urbanos compuestos por 80 miembros del personal de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres En total se entregaron por aire y mar alrededor de 27 toneladas de material de socorro. ¡Hay más en camino! 🇮🇳 🇱🇰… pic.twitter.com/1YKjb0duzg -Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 29 de noviembre de 2025

India ha estado enviando equipos de rescate especializados y suministros de emergencia después de que el ciclón Ditwah provocara grandes inundaciones y deslizamientos de tierra en la región oriental de Sri Lanka, lo que llevó a Colombo a solicitar apoyo urgente.

El último despliegue continúa la asistencia rapida enviados en los últimos dos días para fortalecer los esfuerzos de socorro sobre el terreno.

Según la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), dos equipos compuestos por 80 rescatistas fueron enviados la madrugada del viernes siguiendo instrucciones del Gobierno central.

Despegaron de la base aérea de Hindon a las 04.06 horas en un IL-76 y llegaron a Colombo a las 08.10 horas para comenzar el trabajo coordinado de rescate y socorro con las autoridades de Sri Lanka, marcando la primera movilización importante en el esfuerzo de asistencia de la India.

Junto con el personal, se transportaron cerca de 21 toneladas de suministros esenciales, incluidas tiendas de campaña, mantas, colchones, kits de dignidad y otros materiales que se necesitan con urgencia, para ayudar a las comunidades más afectadas por el ciclón.

Los funcionarios dijeron esto envío formó parte de un esfuerzo indio más amplio para ayudar a Sri Lanka a hacer frente a inundaciones generalizadas, alteraciones de la infraestructura y desplazamientos.

En un despliegue separado, dos equipos adicionales del NDRF fueron trasladados en avión a Colombo antes del amanecer del miércoles a medida que se intensificaba el impacto del ciclón.

El grupo de 80 miembros, liderado por PK Tiwary, Comandante del 8.º Batallón, viajó con cuatro caninos a bordo de un IL-76 a las 4:06 am, llevando equipo HADR especializado que incluía botes inflables, herramientas hidráulicas de corte y ruptura, equipo de comunicación, botiquines médicos y otro material esencial para operaciones de búsqueda, rescate y socorro.

La Fuerza Aérea de la India dijo en una publicación nocturna del jueves que la «Operación Sagar Bandhu» se activó una vez que la escala de destrucción se hizo evidente.

La IAF declaró que un C-130 y un IL-76 fueron enviados desde Hindan durante la noche del «28/29 de noviembre de 2025», transportando 21 toneladas de artículos de socorro, más de 80 miembros del personal de la NDRF y 8 toneladas de equipo especializado a Colombo, formando una parte importante de la respuesta de emergencia inicial.

La Fuerza Aérea añadió que el envío incluye raciones vitales y provisiones esenciales necesarias para la asistencia humanitaria inmediata en los distritos más afectados.

Las autoridades dijeron que la rápida movilización tiene como objetivo reforzar las agencias de Sri Lanka que trabajan para estabilizar las áreas afectadas y restaurar servicios críticos.

Nueva Delhi ha enfatizado que «apoya firmemente a Sri Lanka en este momento de necesidad», destacando que la misión refleja el enfoque de la India de dar prioridad a la vecindad como operaciones de socorro seguir ampliando su escala en toda la isla.

