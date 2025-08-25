India alerta a Pak sobre la alerta de inundación en el río Tawi por motivos humanitarios: fuente







India ha alertado a Pakistán sobre una alerta de inundación en el río Tawi por motivos humanitarios, incluso cuando el Tratado de las Aguas del Indo (IWT) continúa permaneciendo en libertad después del Ataque terrorista de Pahalgamdijeron fuentes.

La comunicación se hizo al Ministerio de Asuntos Externos, que luego contactó a Islamabad, dijeron fuentes del Ministerio Jal Shakti.

«Si bien India solía intercambiar datos con Pakistán antes de la suspensión del tratado, este movimiento se realizó puramente por motivos humanitarios», dijo una fuente.

El río Tawi se origina en el Himalaya y pasa a través de la División Jammu antes de reunirse en el Chenab en Pakistán.

La decisión de la India de suspender el tratado de décadas se produjo después de que los terroristas con vínculos transfronterizos mataron a 26 personas, en su mayoría turistas, en la pahalgama de Jammu y Cachemira el 22 de abril.

Negociado por el Banco Mundial, el Tratado de las Aguas del Indo gobernó el uso del río Indo y sus afluentes entre India y Pakistán desde 1960.

