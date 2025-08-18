Independencia de la Copa Nestapa 2025, el equipo nacional indonesio no pudo ganar después de Malí

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-17 debe reconocer la superioridad de Malí en la parte superior Copa de independencia 2025. Jugando en el North Sumatra Main Stadium, Deli Serdang, lunes 18 de agosto de 2025 por la noche, Garuda Muda se rindió 1-2.

Leer también: Tormenta de lesiones al equipo nacional indonesio antes de las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026



Desde los primeros minutos, Malí apareció inmediatamente presionando. El subcampeón de la Copa Africana Sub-17 2025 obligó a Indonesia a jugar más. La línea de fondo elevada por I putu Panji es bastante ajustada, mientras que el portero Dafa Al Gasemi también funcionó brillantemente resistir el ataque del oponente.

Sin embargo, la defensa de Indonesia finalmente estalló en el minuto 22. El cebo de Issa Kone desde el lado izquierdo fue bien recibido por Zouumana Ballo. La pelota había golpeado la barra, pero luego rebotó en la línea de gol. Mali es 1-0 de ventaja.

Leer también: Kevin Diks recibió malas noticias de Monchengladbach



Antes de que pudiera levantarse, Garuda Muda concedió nuevamente. En el minuto 33, Seydou Dembele lanzó una patada dura desde fuera del cuadro de penalización que Dafa no pudo detener.

Aunque se quedó atrás de dos goles, Indonesia no se rindió. Tres minutos después, Fabio Azka Irawan arrojó el balón lejos en el cuadro de penalización, que luego se maximizó que Alberto Hengga se convirtió en un gol. El puntaje cambió 1-2.

Leer también: Conoce al Menkum, Erick Thohir se aseguró de que la canción Indonesia Raya en el partido del equipo nacional no fuera golpeado por regalías



Al ingresar a la segunda mitad, Malí nuevamente dominó el juego. N’djicoura Raymond Bomba había marcado un gol, pero fue anulado por el árbitro debido a una posición de fuera de juego.

Indonesia intentó varias veces salir de la presión a través de un contraataque, pero Malí pudo cerrar el espacio rápidamente. El portero Dafa casi cometió un error en el minuto 67 después del fallecimiento equivocado, afortunadamente la patada de Bomba todavía estaba apagada.

Hasta que sonó el largo silbato, la partitura 2-1 para Malí permaneció. Estos resultados hacen que Garuda Muda tenga que conformarse con terminar como subcampeón. Malí salió como campeón, seguido de Tayikistán en tercera posición, mientras que Uzbekistán ocupa el fondo de la clasificación.